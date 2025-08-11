Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Όλοι οι πολιτικοί που έφθασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων για να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά

Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι, αλλά και εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα βρέθηλκαν στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ήταν από τους πρώτους που έφθασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων για να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά.

Το παρών στην κηδεία έδωσαν και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος,  ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, o Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο  βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης.

Παρόντες ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη. Παρέστησαν και οι πολιτικοί αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντίστοιχα. Τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης και οι Νίνα Κασιμάτη, Συμεών Κεδίκογλου και Γιάννης Ματζουράνης, από το ΚΚΕ παρέστη η Διαμάντω Μανωλάκου και ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά. Εκπρόσωπο του και στεφάνι έχει στείλει και ο Αλέξης Τσίπρας.  Στην κηδεία ήταν και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Νίκος Δένδιας

Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Κωστής Χατζηδάκης
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Παύλος Μαρινάκης
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Σταύρος Παπασταύρου
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Δόμνα Μιχαηλίδου
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Κώστας Καραμανλής και Νατάσα Παζαΐτη
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Ευάγγελος Βενιζέλος
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Σοφία Ζαχαράκη
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Προκόπης Παυλόπουλος
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Φρέντι Μπελέρης
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Γιαννης Μανιάτης
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Νίκος Ανδρουλάκης
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Χάρης Δούκας
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Απόστολος Κακλαμάνης
Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Γιώργος Πατούλης



