Δείτε ποιοι πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Όλοι οι πολιτικοί που έφθασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων για να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι, αλλά και εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα βρέθηλκαν στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ήταν από τους πρώτους που έφθασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων για να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά.
Το παρών στην κηδεία έδωσαν και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, o Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης.
Παρόντες ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη. Παρέστησαν και οι πολιτικοί αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντίστοιχα. Τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο Γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης και οι Νίνα Κασιμάτη, Συμεών Κεδίκογλου και Γιάννης Ματζουράνης, από το ΚΚΕ παρέστη η Διαμάντω Μανωλάκου και ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά. Εκπρόσωπο του και στεφάνι έχει στείλει και ο Αλέξης Τσίπρας. Στην κηδεία ήταν και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
