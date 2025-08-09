Βίντεο: Η διάσωση των 9 παιδιών που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα με SUP στη Λήμνο - Συνέδραμαν και λουόμενοι
Βίντεο: Η διάσωση των 9 παιδιών που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα με SUP στη Λήμνο - Συνέδραμαν και λουόμενοι
«Όταν πήγα να βοηθήσω, είχε πάει ήδη ο ένας γονιός, δεν ήξερε να κολυμπήσει, φώναζε να έρθει το Λιμενικό για να σώσει τα παιδιά του», είπε λουόμενος - Συνελήφθησαν 10 άτομα - Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης
Επιχείρηση διάσωσης 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με κωπηλατική σανίδα (SUP) στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο το μεσημέρι της Παρασκευής.
Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το MEGA, το περιστατικό συνέβη στην Παραλία «Πλατύ», όπου 9 παιδιά με 3 σανίδες SUP «εγκλωβίστηκαν» στη θάλασσα, ενώ οι άνεμοι έπνεαν στα 7-8 μποφόρ.
«Κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι πήγανε 3 SUP με 3 παιδάκια, δηλαδή σύνολο 9 παιδάκια σε κάθε SUP, όταν είχαν ήδη φτάσει πολύ πολύ βαθιά. Πήραμε τηλέφωνο το Λιμενικό. Μετά από 10 λεπτά ήρθαν κάποιοι από το Λιμενικό να εκτιμήσουν την κατάσταση, αποφασίσανε να φωνάξουν Super Puma», είπε λουόμενος, ο οποίος συνέδραμε στη διάσωση.
Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά οι γονείς και δύο λουόμενοι εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι στην φουρτουνιασμένη θάλασσα.
«Όταν έβγαλα το πρώτο γονιό και μετά τα δύο SUP, είδα αυτούς τους δύο ηλικιωμένους με μια σωστική λέμβο στη μέση της απόστασης, την πήρα εγώ την σωστική λέμβο πήγα μέσα πήρα τα 3 παιδιά που δεν είχαν SUP και μετά πήρα και αυτούς. Ο ένας από τους δύο ήθελε βοήθεια», συνέχισε ο λουόμενος.
«Όταν πήγα μέσα να βοηθήσω, είχε πάει ήδη ο ένας γονιός, δεν έφτανε, δεν ήξερε να κολυμπήσει, και τον έβγαλε και αυτόν έξω και φώναζε να έρθει το Λιμενικό για να σώσει τα παιδιά του», πρόσθεσε.
Οι λουόμενοι ειδοποίησαν το Λιμενικό και στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, δύο περιπολικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο «Super Puma». Τελικά, μετά από 40 λεπτά, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία
Σύμφωνα με το Λιμενικό, για το περιστατικό συνελήφθησαν οι 10 γονείς των παιδιών και ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αφού στο σημείο δεν υπήρχε κανένας ναυαγοσώστης, αλλά αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.
Δείτε την ανακοίνωση του Λιμενικού:
«Αναφορικά με τη παροχή συνδρομής σε εννέα ανήλικους χειριστές σανίδων όρθιας κωπηλασίας (SUP), στη θαλάσσια περιοχή παραλίας "ΠΛΑΤΥ" νοτιοδυτικά της Λήμνου, γνωρίζεται ότι συνελήφθησαν οι δέκα ημεδαποί κηδεμόνες τους, καθώς και ο υπεύθυνος ναυαγοσωστών, για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ. "Έκθεση". Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μύρινας».
