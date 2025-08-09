Βίντεο: Η διάσωση των 9 παιδιών που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα με SUP στη Λήμνο - Συνέδραμαν και λουόμενοι

«Όταν πήγα να βοηθήσω, είχε πάει ήδη ο ένας γονιός, δεν ήξερε να κολυμπήσει, φώναζε να έρθει το Λιμενικό για να σώσει τα παιδιά του», είπε λουόμενος - Συνελήφθησαν 10 άτομα - Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης