Ηλικιωμένοι παρασύρθηκαν με σκάφος στα ανοιχτά της Λήμνου - Επιχείρηση για τη διάσωσή τους
Το Λιμενικό Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο στρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma
Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία του Πλατύ στη Λήμνο, όταν παιδιά έκαναν SUP εν μέσω ισχυρών ανέμων.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το limnoslive.gr, τα παιδιά κατάφεραν να επιστρέψουν στην ακτή. Ωστόσο, δύο ηλικιωμένοι στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τα παιδιά, επίταξαν το φουσκωτό σκάφος του ναυαγοσώστη. Η επιχείρησή τους πήρε απρόβλεπτη τροπή, καθώς ξέμειναν από καύσιμα πριν καν φτάσουν κοντά, με αποτέλεσμα να τους παρασύρουν οι ισχυροί άνεμοι προς τα ανοιχτά, σύμφωνα με πληροφορίες.
Το Λιμενικό Σώμα Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο ατρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο συνέδραμε στην επιχείρηση διάσωσης.
