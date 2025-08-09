Το αντίο στη Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»

Με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε την στενή της φίλη, Λένα Σαμαρά, η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη.



«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram, κάτω από ένα βίντεο με πολλές φωτογραφίες της με τη Λένα Σαμαρά, από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση.



Οι δύο γυναίκες μοιράζονταν μία ιδιαίτερη στενή φιλία, από όταν ήταν μικρά παιδιά.



Δείτε την ανάρτησή της:





Το συγκινητικό αντίο του αδελφού της Λένας Σαμαρά



Με ένα μήνυμα σπαραγμού και οδύνης και μια κοινή τους φωτογραφία, ο Κώστας Σαμαράς, γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αποχαιρετά την αδελφή του, τη Λένα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.



«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…

Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», γράφει.



Δείτε την ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά:





Η παράκληση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού



Να βοηθηθούν κοινωφελή ιδρύματα, αντί για στεφάνια για τη Λένα, παρακαλεί η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά. Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο προφίλ του πρώην πρωθυπουργού στο facebook αναφέρεται:



Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :





1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)



2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)



3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».



IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)





Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά