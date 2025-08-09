Το αντίο στη Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»
«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων..», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram - Δείτε την ανάρτησή της
Με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε την στενή της φίλη, Λένα Σαμαρά, η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη.
«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram, κάτω από ένα βίντεο με πολλές φωτογραφίες της με τη Λένα Σαμαρά, από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση.
Οι δύο γυναίκες μοιράζονταν μία ιδιαίτερη στενή φιλία, από όταν ήταν μικρά παιδιά.
Δείτε την ανάρτησή της:
Δείτε το βίντεο με τις φωτογραφίες της Λένας Σαμαρά:
Το συγκινητικό αντίο του αδελφού της Λένας Σαμαρά
Με ένα μήνυμα σπαραγμού και οδύνης και μια κοινή τους φωτογραφία, ο Κώστας Σαμαράς, γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αποχαιρετά την αδελφή του, τη Λένα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.
«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…
Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…
Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…
Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», γράφει.
Δείτε την ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά:
Η παράκληση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού
Να βοηθηθούν κοινωφελή ιδρύματα, αντί για στεφάνια για τη Λένα, παρακαλεί η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά. Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο προφίλ του πρώην πρωθυπουργού στο facebook αναφέρεται:
Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.
Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)
IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».
IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)
Η Λένα Σαμαρά ήταν πολιτικός μηχανικός και σπούδασε στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο.
Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά
Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα.
Το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών. Μία από τις πιο στενές της φίλες, από τότε ως και σήμερα, ήταν η Λίλιαν Βιλδιρίδη, της οικογένειας των κοσμηματοπωλών, η οποία σήμερα είναι γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας.
