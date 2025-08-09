Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών στα Λαδάδικα λόγω ερωτικής αντιζηλίας - Πέντε τραυματίες και προσαγωγές
Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών στα Λαδάδικα λόγω ερωτικής αντιζηλίας - Πέντε τραυματίες και προσαγωγές
Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος των προσαχθέντων και όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι
Επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Λαδάδικα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το επεισόδιο ξεκίνησε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.
Λόγω του επεισοδίου πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το επεισόδιο ξεκίνησε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.
Λόγω του επεισοδίου πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.
Ειδήσεις σήμερα:
Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα στην Ανατολική Αττική: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο, μάχη με τις αναζωπυρώσεις και 112 τα ξημερώματα για το Χάρβαλο
Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου - Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 Περιφέρειες
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα στην Ανατολική Αττική: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο, μάχη με τις αναζωπυρώσεις και 112 τα ξημερώματα για το Χάρβαλο
Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου - Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 Περιφέρειες
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα