Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών στα Λαδάδικα λόγω ερωτικής αντιζηλίας - Πέντε τραυματίες και προσαγωγές

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος των προσαχθέντων και όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι

Επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Λαδάδικα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το επεισόδιο ξεκίνησε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Λόγω του επεισοδίου πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

