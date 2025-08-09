Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών στα Λαδάδικα λόγω ερωτικής αντιζηλίας - Πέντε τραυματίες και προσαγωγές

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος των προσαχθέντων και όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι