Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αρχαια Ολυμπία Πυρκαγιά Ηλεία

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι

Δραματικές σκηνές με την απομάκρυνση των κατοίκων - Ισχυρές επίγειες δυνάμεις στο σημείο, ένας άνθρωπος με εγκαύματα στα χέρια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
UPD: 37 ΣΧΟΛΙΑ
Η φωτιά στα κύρια μέτωπα, σε Αρχαία Ολυμπία, Χελιδόνι και Ηράκλεια φαίνεται να έχε περιοριστεί. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Ertnews, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση .  Παρόλα αυτά όλοι παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, που πυροδοτούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Μέτωπα χιλιομέτρων από τις φωτιές στην Ηλεία - Mπαράζ μηνυμάτων από 112
Χθες Παρασκευή φωτιά ξέσπασε στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας. Γρήγορα λόγω των ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Έχουν εκδοθεί μηνύματα 112 για την εκκένωση περί των 10 οικισμών.

Μετά τις 20:30 ζητήθηκε η εκκένωση της Ηράκλειας (Μπρούμα), καθώς η φωτιά από το μέτωπο του Λαντζοΐου κινείται προς την περιοχή και τα πρώτα σπίτια του χωριού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δημιουργών σντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό ενώ συγκεντρώνονται και στην περιοχή του Πουρναρίου.

Στην Ηράκλεια εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις φλόγες να έχουν φτάσει στις αυλές των σπιτιών ενώ πληροφορίες μιλούν και για καμένα σπίτια.

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Νωρίτερα, ένας άνθρωπος με εγκαύματα στα χέρια απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Πρόκειται για κτηνοτρόφο που τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτοπούλου, όποιος κάτοικος της Ηράκλειας έχει ανάγκη για στέγη απόψε, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, υπάρχουν διαθέσιμα 27 δωμάτια στο Olympic Village και 5 στο Olympian Altis.




Δείτε βίντεο από την περιοχή:

Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Ηράκλεια


Φωτιά στην Ηλεία


Φωτιά στην Ηλεία (1)

Φωτιά στην Ηλεία (2)

Φωτιά στην Ηλεία (3)

❗️Βίντεο από την Μεγάλη πυρκαγιά στην Ηλεία Πλησιάζουν οι φλόγες το χωριό πουρνάρι Βίντεο :does pwtropouloy

Posted by Forecast Weather Greece on Friday, August 8, 2025
ilialive.gr - Το πέρασμα της φωτιάς και ζημιές στο Χελιδόνι


8 Αυγούστου 2025

Φωτιά Χελιδόνι - Λαντζόι


Χελιδονι

Posted by Nikolakopoulos Kostas on Friday, August 8, 2025



Στο σημείο επιχειρούν 34 οχήματα με 105 πυροσβέστες και τέσσερα τμήματα πεζοπόρο. Συνδράμουν ακόμη μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούσαν ως τη δύση του ηλίου 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. 

Ο ισχυρός άνεμος που πνέει στην περιοχή στέλνει το μέτωπο προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία. Το patrisnews.com αναφέρει ότι η φωτιά καίει δασική έκταση κοντά στην Παναγίτσα και ότι επεκτείνεται διαρκώς προς τα βόρεια και τη Νεράιδα.

Εν τω μεταξύ, χωρίς ρεύμα είναι οι κάτοικοι στο Πελόπιο. Οι φλόγες πλησίασαν το χωριό, αλλά σταμάτησαν σε ήδη καμένες εκτάσεις.



Στις 17:45 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

Ένα δεύτερο μήνυμα στάλθηκε λίγο αργότερα για απομάκρυνση από τις περιοχές Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι, Ηράκλεια.

Τρίτο μήνυμα εστάλη μετά τις 19:00 για ετοιμότητα στους οικισμούς Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος.

Νέο μήνυμα εκδόθηκε γύρω στις 10 το βράδυ 112 για την εκκένωση τριών περιοχών στην Ηλεία, την Ηράκλεια, τις Καρούτες και τη Σμίλα.





Σχετικά με τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή, αναμένεται να βελτιωθούν να βελτιωθούν σταδιακά τις βραδινές ώρες έως το πρωί του Σαββάτου και μετά να επιδεινωθούν εκ νέου από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. 

Δείτε φωτογραφίες από την πυρκαγιά:

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι




Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)

«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC

Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
UPD: 37 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης