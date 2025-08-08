Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ηλεία - Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στο Χελιδόνι
Δραματικές σκηνές με την απομάκρυνση των κατοίκων - Ισχυρές επίγειες δυνάμεις στο σημείο, ένας άνθρωπος με εγκαύματα στα χέρια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
Μέτωπα χιλιομέτρων από τις φωτιές στην Ηλεία - Mπαράζ μηνυμάτων από 112
Χθες Παρασκευή φωτιά ξέσπασε στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας. Γρήγορα λόγω των ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.
Έχουν εκδοθεί μηνύματα 112 για την εκκένωση περί των 10 οικισμών.
Μετά τις 20:30 ζητήθηκε η εκκένωση της Ηράκλειας (Μπρούμα), καθώς η φωτιά από το μέτωπο του Λαντζοΐου κινείται προς την περιοχή και τα πρώτα σπίτια του χωριού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δημιουργών σντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό ενώ συγκεντρώνονται και στην περιοχή του Πουρναρίου.
Στην Ηράκλεια εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις φλόγες να έχουν φτάσει στις αυλές των σπιτιών ενώ πληροφορίες μιλούν και για καμένα σπίτια.
Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.
Νωρίτερα, ένας άνθρωπος με εγκαύματα στα χέρια απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Πρόκειται για κτηνοτρόφο που τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτοπούλου, όποιος κάτοικος της Ηράκλειας έχει ανάγκη για στέγη απόψε, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, υπάρχουν διαθέσιμα 27 δωμάτια στο Olympic Village και 5 στο Olympian Altis.
Δείτε βίντεο από την περιοχή:
❗️Βίντεο από την Μεγάλη πυρκαγιά στην Ηλεία Πλησιάζουν οι φλόγες το χωριό πουρνάρι Βίντεο :does pwtropouloyPosted by Forecast Weather Greece on Friday, August 8, 2025
ΧελιδονιPosted by Nikolakopoulos Kostas on Friday, August 8, 2025
Στο σημείο επιχειρούν 34 οχήματα με 105 πυροσβέστες και τέσσερα τμήματα πεζοπόρο. Συνδράμουν ακόμη μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Από αέρος επιχειρούσαν ως τη δύση του ηλίου 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
Ο ισχυρός άνεμος που πνέει στην περιοχή στέλνει το μέτωπο προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία. Το patrisnews.com αναφέρει ότι η φωτιά καίει δασική έκταση κοντά στην Παναγίτσα και ότι επεκτείνεται διαρκώς προς τα βόρεια και τη Νεράιδα.
Εν τω μεταξύ, χωρίς ρεύμα είναι οι κάτοικοι στο Πελόπιο. Οι φλόγες πλησίασαν το χωριό, αλλά σταμάτησαν σε ήδη καμένες εκτάσεις.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χελιδόνι #Αρχαίας_Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στις 17:45 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γραμματικός #Λατζόι #Άγιος_Γεώργιος_Λατζοΐου #Πουρνάρι #Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️…
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Πελόπιο #Καυκωνία και #Πλάτανος της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Ηράκλεια #Καρούτες και #Σμίλα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
Σχετικά με τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή, αναμένεται να βελτιωθούν να βελτιωθούν σταδιακά τις βραδινές ώρες έως το πρωί του Σαββάτου και μετά να επιδεινωθούν εκ νέου από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.
Δείτε φωτογραφίες από την πυρκαγιά:
