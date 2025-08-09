Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 περιφέρειες
Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 περιφέρειες
Μέχρι και τα 142 χλμ/ώρα έφτασαν χθες οι ριπές του ανέμου - Ταλαιπωρία χθες για χιλιάδες εκδρομείς - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και τη Δευτέρα
Το σαββατοκύριακο αναμένεται να κυλήσει με καλό καιρό και περιορισμένη αστάθεια και βροχές, ωστόσο το πεδίο των ανέμων θα παραμείνει ενισχυμένο στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.
Χθες οι ισχυροί βοριάδες που έφταναν μέχρι και τα 9 μποφόρ κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες κράτησαν δεμένα στα λιμάνια τα πλοία από το πρωί προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς τα νησιά. Από τα 25 προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν τελικά τα 19, ενώ αρκετοί επιβάτες προχώρησαν σε ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.
Εκτελούνται κανονικά όλα τα δρομολόγια. Υπάρχουν κάποιες προσαρμογές για όσα λόγω καιρού είχαν καθυστέρηση με προορισμό τα μεγάλα λιμάνια.
Δείτε φωτογραφίες
Από το βράδυ άρχισε σταδιακά η αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ νωρίτερα για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά σχέδια πλεύσης, ώστε κάποια πλοία να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα λιμάνια προορισμού. Ωστόσο, η ταλαιπωρία για αρκετούς επιβάτες συνεχίζεται, καθώς πολλοί περιμένουν ακόμη στα πρακτορεία για αλλαγές στα εισιτήρια.
Αν και οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις και σήμερα είναι δεν έχει ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου και έτσι τα πλοία αναχώρησαν κανονικά για τους προορισμούς τους.
Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Meteo.gr, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 (21:00/22:00) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 (01:00/02:00), ενώ στη συνέχεια τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη σήμερα αναμένονται πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στην Αττική.
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
Χθες οι ισχυροί βοριάδες που έφταναν μέχρι και τα 9 μποφόρ κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες κράτησαν δεμένα στα λιμάνια τα πλοία από το πρωί προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς τα νησιά. Από τα 25 προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν τελικά τα 19, ενώ αρκετοί επιβάτες προχώρησαν σε ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.
Εκτελούνται κανονικά όλα τα δρομολόγια. Υπάρχουν κάποιες προσαρμογές για όσα λόγω καιρού είχαν καθυστέρηση με προορισμό τα μεγάλα λιμάνια.
Δείτε φωτογραφίες
Από το βράδυ άρχισε σταδιακά η αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ νωρίτερα για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά σχέδια πλεύσης, ώστε κάποια πλοία να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα λιμάνια προορισμού. Ωστόσο, η ταλαιπωρία για αρκετούς επιβάτες συνεχίζεται, καθώς πολλοί περιμένουν ακόμη στα πρακτορεία για αλλαγές στα εισιτήρια.
Αν και οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις και σήμερα είναι δεν έχει ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου και έτσι τα πλοία αναχώρησαν κανονικά για τους προορισμούς τους.
Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Meteo.gr, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 (21:00/22:00) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 (01:00/02:00), ενώ στη συνέχεια τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη σήμερα αναμένονται πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στην Αττική.
Τέσσερις περιφέρειες σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – Σε δέκα υπάρχει πρόβλεψη για κατηγορία κινδύνου 4Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος σε τέσσερις περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε δέκα.
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίαςτου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Αναλυτικά οι οκτώ ισχυρότερες ριπές ανέμου που καταγράφηκαν την Παρασκευή:
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 36 βαθμούς), 24 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 24 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).
Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίαςτου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Σάββατο 09/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
🔴 Ακραίος Κίνδυνος 5⃣ σε:
📍 #Αττική & #Κύθηρα
📍 #Κορινθία #Αργολίδα & #Λακωνία
📍 περιοχές #Βοιωτία #Εύβοια #Αχαΐα #Ηλεία & #Αρκαδία
🟠🟡 Πολύ υψηλός 4️⃣& υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας & σε αρκετές… pic.twitter.com/1zejDIPVra
Μέχρι και τα 142 χλμ/ώρα έφτασαν την Παρασκευή οι ριπές του ανέμουΗ μέγιστη ριπή ανέμου στις 8 Αυγούστου καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ο άνεμος έφτασε στην Παξιμάδα τα 142 χιλιόμετρα ενώ στην κορυφή της Πεντέλης η μέγιστη ριπή ήταν στα 135.
Αναλυτικά οι οκτώ ισχυρότερες ριπές ανέμου που καταγράφηκαν την Παρασκευή:
- Παξιμάδα Καρύστου: 142 km/h
- Πεντέλη Κορυφή: 135 km/h
- Ανάφη: 101 km/h
- Πεντέλη: 100 km/h
- Τήνος Πόρτο: 98 km/h
- Κάρυστος: 90 km/h
- Παλαιοχώρα Χανίων: 87 km/h
- Πλακιάς Ρεθύμνου: 85 km/h
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 36 βαθμούς), 24 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 24 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).
Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.
Ο καιρός την Κυριακή 10 ΑυγούστουΑίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός τη Δευτέρα 11 ΑυγούστουΑίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα