Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 περιφέρειες

Μέχρι και τα 142 χλμ/ώρα έφτασαν χθες οι ριπές του ανέμου - Ταλαιπωρία χθες για χιλιάδες εκδρομείς - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και τη Δευτέρα