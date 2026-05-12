Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε ηλεκτρονικό κατάστημα για παραπλάνηση καταναλωτών
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας
Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ σε ηλεκτρονικό κατάστημα, κατόπιν πλήθους καταγγελιών καταναλωτών και σχετικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την Αρχή.
Η απόφαση αφορά την επιχείρηση PCRAMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, η οποία διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα pcrama.gr.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, και ειδικότερα:
-μη παράδοση προϊόντων για τα οποία οι καταναλωτές είχαν ήδη πληρώσει,
-μη επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών,
-παραπλανητική εικόνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι στην ίδια επιχείρηση είχαν επιβληθεί και κατά το προηγούμενο έτος δύο 2 διοικητικά πρόστιμα για αντίστοιχες παραβάσεις. Λόγω της σοβαρότητας και της επαναλαμβανόμενης φύσης των πρακτικών αυτών, η Αρχή έδωσε εντολή για την προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση συναλλαγών με καταναλωτές.
Η Αρχή παρακολουθεί συστηματικά την ψηφιακή αγορά και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε πρακτικές που παραπλανούν τους πολίτες και θίγουν τα οικονομικά τους συμφέροντα.
Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα kataggelies.mindev.gov.gr ή να ενημερώνονται μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.
