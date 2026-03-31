Premia Properties: Οι επενδύσεις συνεχίζονται με στόχο χαρτοφυλάκιο 1 δισ. ευρώ
«Θέλουμε να μεγαλώσουμε ακόμη πιο γρήγορα ώστε η εταιρεία να είναι πιο ορατή και στους επενδυτές από το εξωτερικό, που θέλουν μεγαλύτερο μέγεθος», ανέφερε χθές ο CEO κ. Κωνσταντίνος Μαρκάζος στη σχετική παρουσίαση στην ΕΘΕ
Συνέχεια επενδύσεων και το 2026 για την Premia Properties AEEAΠ, η οποία προχωρά αυτές τις μέρες στην έκδοση του νέου 7ετους εταιρικού ομολόγου μέσω δημόσιας προσφοράς με στόχο την άντληση 150 εκατ. ευρώ.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η διοίκηση χθες στο πλαίσιο της παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, «συνεχίζουμε απρόσκοπτα το επενδυτικό μας πλάνο με προτεραιότητα τους κλάδους των ξενοδοχείων και τις φοιτητικές εστίες, και πολύ σύντομα θα πιάσουμε τον στόχο του 1 δισ. ευρώ ως αξία χαρτοφυλακίου. Μέχρι σήμερα, η Premia προχωρά με ταχύτερους ρυθμούς από τον αρχικό σχεδιασμό και θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο και την εφετινή χρονιά», όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Μαρκάζος.
