Citi για ΔΕΗ: Η αύξηση κεφαλαίου των €4 δισ. και το κρίσιμο τεστ της τιμολόγησης
Citi για ΔΕΗ: Η αύξηση κεφαλαίου των €4 δισ. και το κρίσιμο τεστ της τιμολόγησης
Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και τιμή στόχο τα 22,6 ευρώ, βλέποντας συνολική προσδοκώμενη απόδοση 18,5%, μαζί με μερισματική απόδοση 4,1%
Η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους περίπου €4 δισ. περνά στο κρίσιμο στάδιο της τιμολόγησης, με τη Citi να εκτιμά ότι ο κίνδυνος εκτέλεσης είναι περιορισμένος, καθώς η ζήτηση εμφανίζεται ισχυρή και η συναλλαγή στηρίζεται από μεγάλους βασικούς επενδυτές. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και τιμή στόχο τα €22,60, έναντι τιμής €19,75 στις 15 Μαΐου, βλέποντας συνολική προσδοκώμενη απόδοση 18,5%, μαζί με μερισματική απόδοση 4,1%.
Το βασικό μήνυμα της Citi είναι ότι η αγορά δεν αμφισβητεί πλέον την κάλυψη της συναλλαγής, αλλά εστιάζει στο πού θα κλείσει η τελική τιμή διάθεσης και πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών. Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης δημόσιας και θεσμικής προσφοράς στην Ελλάδα, με αναλογία περίπου 15% για το ευρύ επενδυτικό κοινό και 85% για θεσμικούς επενδυτές. Υπάρχει, σύμφωνα με την τράπεζα, δυνατότητα μικρής αύξησης του μεγέθους της έκδοσης προς τα €4,2 δισ. με €4,3 δισ., κυρίως μέσω αξιοποίησης ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε περίπου 6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το βασικό μήνυμα της Citi είναι ότι η αγορά δεν αμφισβητεί πλέον την κάλυψη της συναλλαγής, αλλά εστιάζει στο πού θα κλείσει η τελική τιμή διάθεσης και πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών. Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης δημόσιας και θεσμικής προσφοράς στην Ελλάδα, με αναλογία περίπου 15% για το ευρύ επενδυτικό κοινό και 85% για θεσμικούς επενδυτές. Υπάρχει, σύμφωνα με την τράπεζα, δυνατότητα μικρής αύξησης του μεγέθους της έκδοσης προς τα €4,2 δισ. με €4,3 δισ., κυρίως μέσω αξιοποίησης ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε περίπου 6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα