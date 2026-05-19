Πετρέλαιο: Πτώση τιμών μετά την αναβολή του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ανέβαλε προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, μειώνοντας προσωρινά τους φόβους για άμεση κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Το Brent υποχώρησε περισσότερο από 2%, στα 109,15 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε πτώση 1,27%, στα 107,28 δολάρια.

Αναβολή επίθεσης μετά από παρεμβάσεις αραβικών χωρών

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αποφάσισε να «παγώσει» το σχέδιο επίθεσης έπειτα από αιτήματα ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μέχρι τις δηλώσεις του στο Truth Social, δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι η Ουάσινγκτον προετοίμαζε άμεση στρατιωτική δράση, η οποία θα έθετε ουσιαστικά τέλος στην εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Ιράν γνωρίζει «τι πρόκειται να συμβεί σύντομα» , χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης, καθώς η τελευταία ιρανική πρόταση στις διαπραγματεύσεις θεωρήθηκε ανεπαρκής από την αμερικανική πλευρά.

«Ελπίζω να ακυρωθεί για πάντα»

Μιλώντας αργότερα σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν για «μια πολύ μεγάλη επίθεση αύριο» .

«Την ανέβαλα για λίγο, ελπίζω ίσως για πάντα, αλλά πιθανόν μόνο για λίγο» , ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ μεγάλες συζητήσεις με το Ιράν» .

Οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν διαταραχές στην προσφορά

Η ING σημείωσε ότι οι αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να προεξοφλούν παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή, καθώς οι προσδοκίες ότι η Κίνα θα διαδραμάτιζε διαμεσολαβητικό ρόλο στις πρόσφατες συνομιλίες Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ δεν επιβεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, έχει αρχίσει να επανέρχεται περιορισμένη ναυτιλιακή δραστηριότητα στα Στενά του Ορμούζ, με ορισμένα δεξαμενόπλοια να διασχίζουν ξανά τη θαλάσσια οδό, μεταξύ αυτών και φορτίο ιρακινού πετρελαίου με προορισμό το Βιετνάμ.

Ωστόσο, οι ροές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί εκ νέου ανά πάσα στιγμή.