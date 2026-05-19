Οι τράπεζες επιταχύνουν τα πλάνα τους λόγω ανόδου των επιτοκίων
Οι ελληνικές τράπεζες επιταχύνουν τις εκδόσεις MREL ενόψει πιθανής ανόδου επιτοκίων, αντλώντας ήδη σχεδόν 4 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων κινείται σε ρυθμούς έντονης αναχρηματοδότησης και αυξημένης ζήτησης
Η επικείμενη άνοδος των επιτοκίων οδηγεί σε κούρσα ανόδου τις εκδόσεις MREL των τραπεζών. Κοντά στα 4 δισ. ευρώ (3,950 δισ.) διαμορφώνεται από τις αρχές του έτους το ύψος των εκδόσεων MREL των συστημικών τραπεζών. Καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η επικείμενη και προβλεπόμενη αύξηση των επιτοκίων από τον Ιούνιο οδηγεί τις τράπεζες να εκτελέσουν νωρίτερα το πλάνα τους παρά το γεγονός πως υπερκαλύπτουν κατά πολύ τους στόχους τους για ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.
Μέσα στη χρονιά εκτιμάται πως οι εκδόσεις στο πλαίσιο των MREL θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ, ίσως και να πλησιάσουν τα 6 δισ. ευρώ μιας και ότι λήγει από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών πρέπει να αντικατασταθεί.
Αντίστοιχη ισχυρή κινητικότητα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται σε τροχιά κάλυψης των απαιτήσεων MREL, με εκτιμώμενες εκδόσεις ύψους έως 160 δις. μέχρι το Μάιο, λόγω των περίπου €242 δισ. ετήσιων αναγκών αναχρηματοδότησης (rollover).
