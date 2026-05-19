Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €7,4 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω από €27 δισ. έχουν πέσει στην αγορά
Νέο αίτημα 2,6 δισ. ευρώ τη Δευτέρα και ακόμη 4,8 δισ. ευρώ το φθινόπωρο προς την ΕΕ, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση - Στα 30 δισ. ευρώ οι επενδύσεις μέσω τραπεζικών δανείων, 14.000 εγκρίσεις στο Σπίτι μου 2 και πάνω από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε χρηματοδοτικά εργαλεία
Στα 27,5 δισ. ευρώ έχουν ήδη φτάσει οι επενδύσεις που έχουν συμβασιοποιηθεί μέσω του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ζητήσει μέσα στους επόμενους μήνες ακόμη 7,4 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω νέων αιτημάτων εκταμίευσης. Παράλληλα, περίπου 14.000 δικαιούχοι έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 με συνολικά δάνεια 1,7 δισ. ευρώ, ενώ μέσω του InvestEU έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί περισσότερες από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υποστηρίζοντας ότι το δανειακό σκέλος «έχει κατ’ ουσίαν ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία».
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε κατά την τριμηνιαία ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τη Δευτέρα κατατίθεται το όγδοο αίτημα εκταμίευσης από το σκέλος των επιχορηγήσεων, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, καθώς ολοκληρώθηκαν 32 ορόσημα. Παράλληλα, θα υποβληθεί και το έβδομο αίτημα για το δανειακό σκέλος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ. «Συνολικά το αίτημα που θα υποβληθεί θα έχει ύψος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το μεγάλο βάρος όμως μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν προγραμματίζεται το ένατο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο συνδέεται με 134 ορόσημα και θα αφορά ποσό 3,8 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα θα κατατεθεί και το όγδοο αίτημα για το δανειακό σκέλος, ανεβάζοντας το συνολικό νέο πακέτο στα περίπου 4,8 δισ. ευρώ. Μάλιστα, ο υπουργός αποκάλυψε ότι «έξι από τα οκτώ ορόσημα του δανειακού σκέλους τα έχουμε ήδη πετύχει νωρίτερα».
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αποτύπωμα των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης στην οικονομία: «27,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις που έχουν συμβασιοποιηθεί και θα καταλήξουν στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές «πρόσθεσαν στο ΑΕΠ της χώρας και μας έδωσαν ανάπτυξη υπερδιπλάσια της Ευρώπης».
Για το «Σπίτι μου 2», ο υπουργός σημείωσε ότι το μέσο εισόδημα των δικαιούχων διαμορφώνεται στα 20.800 ευρώ, παρά τη διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων. Παράλληλα, μέσω του InvestEU έχουν ήδη στηριχθεί 15.170 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ αναμένονται ακόμη περίπου 20.000 νέες ενισχύσεις. «Συνολικά θα έχουμε 35.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα έχουν λάβει στήριξη μέσω του σχήματος αυτού», ανέφερε.
Ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε στην πορεία του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση στην ΕΕ ως προς την απορρόφηση πόρων, αλλά και στο νέο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο – όπως είπε – των τελευταίων 17 ετών.
Ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις που θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα μέσω του ΕΣΠΑ και των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το πρόγραμμα GReco Islands για τη νησιωτική Ελλάδα, οι παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας, το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» για νέους πτυχιούχους, αλλά και νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε στρατηγικές τεχνολογίες, άμυνα και ασφάλεια μέσω του προγράμματος STEP. Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός».
