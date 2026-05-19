Νέοι μοχλοί ανάπτυξης για τις εταιρείες πληροφορικής: Τα πρώτα κέρδη από άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη
Πώς αυξάνονται οι ροές εσόδων: Τεχνητή Νοημοσύνη, αμυντική βιομηχανία, κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο – Η δυναμική του business software, τα έργα δημοσίου στο εξωτερικό, οι άλλες «δεξαμενές»
Διαρκής είναι η κινητικότητα των ελληνικών εταιρειών πληροφορικής, σε μια αγορά η οποία έχει εισέλθει σε μια πιο «ώριμη» φάση της, με ένα από τα βασικά ζητούμενα για μικρούς και μεγάλους «παίκτες» την εύρεση νέων «ροών» εσόδων.
Από όσα λέγονται, αυτή την εποχή, σε Γενικές Συνελεύσεις μετόχων, ενημερώσεις αναλυτών ή και σε ενημερωτικές συναντήσεις με δημοσιογράφους, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε διάφορα νέα πεδία (ή και η επέκταση τους σε υφιστάμενα) αποτελεί προτεραιότητα για τους περισσότερους ομίλους.
Στην περίπτωση της Space Hellas ποσοτικοποιήθηκε (ίσως για πρώτη φορά δημόσια στον κλάδο) η συμμετοχή των προβλεπόμενων εσόδων της από τα έργα για την αμυντική βιομηχανία, με αιχμή την εξειδίκευσή της στην κυβερνοασφάλεια και την πληροφορική, στον συνολικό τζίρο της εισηγμένης σε ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ, με την προοπτική να διπλασιαστεί στα 20 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση εξήγησε μάλιστα ότι ο όμιλος ήδη λειτουργεί ως «κρίσιμο τεχνολογικό μέρος μιας αλυσίδας κατασκευής συστημάτων», χωρίς πάντως να έχει τρέξει ακόμα κάποιο μεγάλο κονδύλι για την άμυνα.
