Το αεροδρόμιο της Αθήνας διατηρεί την πρόβλεψη για άνοδο της επιβατικής κίνησης το 2026 παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τι βλέπει η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για το σύνολο του 2026
Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλείνει σε ένα δεκαήμερο από τώρα τρείς μήνες σε διάρκεια και παρά τις πιέσεις που φάνηκαν μέσα στον Απρίλιο, η διοίκηση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας διατηρεί την πρόβλεψη της για περαιτέρω αύξηση της επιβατικής κίνησης στο σύνολο του 2026.
Με αφορμή τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας επαναλαμβάνει την πρόβλεψη για αύξηση της επιβατικής κίνησης σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό για το σύνολο της χρονιάς φέτος παρά τις πιέσεις που ήταν εντονότερες στην επιβατική κίνηση τον περασμένο μήνα.
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εδράζεται στο γεγονός ότι η ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παραμένει μέχρι στιγμής ανθεκτική, ενώ και το ίδιο το αεροδρόμιο συνεχίζει κι εφέτος να εστιάζει στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας καθώς και στην ανάπτυξη νέων αγορών, συμπεριλαμβανομένων και των πιο μακρινών αγορών σε Ασία και Αμερική.
