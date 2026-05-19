WOOD & Company: Διυλιστήρια, υποδομές και τράπεζες στο επίκεντρο των ξένων επενδυτών
WOOD & Company: Διυλιστήρια, υποδομές και τράπεζες στο επίκεντρο των ξένων επενδυτών
Στο προσκήνιο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Metlen, η Allwyn και η Cenergy Holdings - Στο μακροοικονομικό σκέλος η WOOD διατηρεί θετική άποψη για την Ελλάδα
Η αναταραχή στις αγορές πετρελαίου, η ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης, οι επενδύσεις στις υποδομές και η νέα εικόνα των ελληνικών τραπεζών βρέθηκαν στο κέντρο του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών στο 11ο Greek Retreat της WOOD στην Αθήνα. Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαΐου, συμμετείχαν 28 εισηγμένες εταιρείες, με τη WOOD να μεταφέρει μια εικόνα αυξημένου ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά, αλλά και μεγαλύτερης επιλεκτικότητας σε σχέση με τις μετοχές που μπορούν να στηρίξουν το επόμενο στάδιο της ανόδου.
Σε αντίθεση με την κλασική ανάγνωση της ελληνικής αγοράς, όπου οι τράπεζες καταλαμβάνουν σχεδόν πάντα την πρώτη θέση, η συγκυρία έφερε δυναμικά στο προσκήνιο τις Motor Oil και HELLENiQ Energy. Η WOOD σημειώνει ότι οι δύο όμιλοι βρέθηκαν σταθερά στο επίκεντρο, λόγω της αναταραχής στις αγορές πετρελαίου και της ενίσχυσης των περιθωρίων διύλισης. Για τους ξένους επενδυτές, οι δύο μετοχές λειτουργούν πλέον ως τρόπος έκθεσης σε ένα περιβάλλον όπου η γεωπολιτική ένταση, η αβεβαιότητα για την προσφορά προϊόντων και οι διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας επαναφέρουν τα διυλιστήρια στην πρώτη γραμμή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σε αντίθεση με την κλασική ανάγνωση της ελληνικής αγοράς, όπου οι τράπεζες καταλαμβάνουν σχεδόν πάντα την πρώτη θέση, η συγκυρία έφερε δυναμικά στο προσκήνιο τις Motor Oil και HELLENiQ Energy. Η WOOD σημειώνει ότι οι δύο όμιλοι βρέθηκαν σταθερά στο επίκεντρο, λόγω της αναταραχής στις αγορές πετρελαίου και της ενίσχυσης των περιθωρίων διύλισης. Για τους ξένους επενδυτές, οι δύο μετοχές λειτουργούν πλέον ως τρόπος έκθεσης σε ένα περιβάλλον όπου η γεωπολιτική ένταση, η αβεβαιότητα για την προσφορά προϊόντων και οι διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας επαναφέρουν τα διυλιστήρια στην πρώτη γραμμή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα