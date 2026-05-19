Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί πτώση παρά το θετικό ξεκίνημα - «Βουτιά» για τα βιομηχανικά blue chips
Παρόλο που οι αγοραστές είχαν αρχικά το προβάδισμα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες άνω του 1% - Απειλήθηκαν προσωρινά οι 2.200 μονάδες - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
Εικόνα κατώτερη των περιστάσεων παρουσίασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα αρχικά του κέρδη, με την εικόνα να αλλάζει ριζικά στο δεύτερο μέρος των συναλλαγών. Οι πωλητές «πλημμύρισαν» το ταμπλό για τρίτη συνεχόμενη μέρα, κόντρα στο θετικό κλίμα που επικρατεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (19/5), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 25,04 μονάδες ή -1,12% και έκλεισε στις 2.211,20 μονάδες. Σε περίπου 50 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.201,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.251,15 μονάδες. Σε +1,03% έχουν συρρικνωθεί τα κέρδη του ΧΑ εντός του Μαΐου, ενώ η φετινή απόδοση διαμορφώνεται πλέον σε +4,27%.
«Σφυροκόπημα» δέχθηκε ο κλάδος της βιομηχανίας, ενώ ισχυρές ήταν οι πιέσεις και στις τράπεζες, με αποτέλεσμα να απειληθεί προσωρινά το ψυχολογικό όριο των 2.200 μονάδων. Στα βιομηχανικά blue chips οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση, διορθώνοντας από τα πρόσφατα ρεκόρ. Στο «κόκκινο» έκλεισαν επίσης η Metlen, η Aktor, η Titan και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Στο εσωτερικό, εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση παρουσιάζει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ να καλύπτεται μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας και τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ, υποδηλώνοντας κάλυψη πάνω από τρεις φορές. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Eurobank Equities, υψηλή είναι η ζήτηση από διεθνή funds, με τους Αμερικανούς επενδυτές να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο και ονόματα όπως η BlackRock, η Capital Group και η Covalis να φέρεται ότι υπέβαλαν εντολές σημαντικού μεγέθους. Παρά την ισχυρή ζήτηση και τις πληροφορίες για προτάσεις των αναδόχων να αυξηθεί η άντληση κεφαλαίων προς τα 6 δισ. ευρώ, η διοίκηση φαίνεται να εστιάζει σε μια πιο ελεγχόμενη αύξηση, πιο κοντά στον αρχικό στόχο. Η ισχυρή υποκείμενη ζήτηση αντικατοπτρίζεται επίσης στις πληροφορίες για προσφορές άνω των 19 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και στη θετική πορεία της μετοχής της ΔΕΗ.
Η Eurobank βγήκε στις αγορές με ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 700 εκατ. ευρώ, 6ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στην 5ετία, με προσφορές ύψους περίπου 2,7 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 3,9 φορές). Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον επέτρεψε τη συμπίεση της τιμολόγησης σε mid-swaps 97 μονάδων βάσης από το αρχικό guidance των 125 μονάδων βάσης.
Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ενώ μετά τη λήξη των συναλλαγών σειρά έχουν η Aegean και η Fourlis. Τις επιδόσεις τους δημοσιεύουν την Τετάρτη (20/5) η Alpha Bank, η ElvalHalcor, η Quest και η Alpha Trust – Ανδρομέδα, ενώ την Πέμπτη (21/5) θα ακολουθήσουν η CrediaBank, η Ideal και η AS Company.
Η Πλαστικά Θράκης πραγματοποίησε σήμερα την ετήσια γενική της συνέλευση, όπου οι μέτοχοι κλήθηκαν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη διανομή 7,5 εκατ. ευρώ με τη μορφή τελικού μερίσματος (μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,17). Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προσωρινό μικτό μέρισμα ύψους €0,07 ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα €0,24 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί η 15η Ιουνίου και η καταβολή του ξεκινά στις 19 Ιουνίου.
Από σήμερα, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης της Προοδευτική ΑΤΕ και μεταφέρθηκε στην κατηγορία «Επιτήρησης». Η Euronext Athens, κατά τον έλεγχο που διενήργησε για την ένταξη των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών στην κατηγορία «Επιτήρησης» και κατόπιν της δημοσιοποίησης της οικονομικής έκθεσης χρήσης 2025 της Προοδευτική ΑΤΕ την περασμένη Πέμπτη (14/5), αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην εν λόγω κατηγορία, καθώς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, «δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το αν ο Εκδότης μπορεί να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα».
Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν θετικά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, με την οποία ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,4%, ο γερμανικός DAX κατά +1%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά +0,1% και ο γαλλικός CAC 40 κατά +0,3%.
Νευρικότητα στο εξωτερικό – Η ΔΕΗ μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο εσωτερικόΟι επενδυτές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν το ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, με τη μερική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου να προσφέρει προσωρινή «ανάσα» ανακούφισης, την ώρα όμως που η άνοδος των ομολογιακών αποδόσεων συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στις αποτιμήσεις των assets. Οι μεταβαλλόμενες αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ κρατούν τις αγορές σε κατάσταση αναμονής. Αν και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ουάσιγκτον δεν προκρίνει μια άμεση στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, η διατήρηση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ συντηρεί τη νευρικότητα και την κόπωση στα ταμπλό.
Απωλειών συνέχεια στη Wall Street – Ανοδικά οι ευρωαγορέςΠτώση καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, η οποία προέρχεται από διήμερο τεχνολογικό sell off. Ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,4%, ο S&P 500 κατά -0,7% και ο Nasdaq κατά -1%. Οι απώλειες έρχονται αμέσως μετά από ένα ισχυρό ράλι που κράτησε για εβδομάδες, κατά το οποίο ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέρριψαν νέα ιστορικά ρεκόρ, ενώ ο Dow Jones άγγιξε προσωρινά το ορόσημο των 50.000 μονάδων.
