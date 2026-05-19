Καραβίας: Τρεις πυλώνες αντιμετώπισης για το έλλειμμα του RRF
Επενδυτικά σχέδια της τάξης των 6-8 δισ. ευρώ θα μείνουν εκτός του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης δήλωσε ο CEO της Eurobank μιλώντας στον Κύκλο Ιδεών
Ελλειμμα πόρων από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης 3-4 δισ. ευρώ που σημαίνει πρόβλημα για επενδυτικά σχέδια 6-8 δισ. ευρώ θα υπάρξει από τις υπέρτερες αιτήσεις σημείωσε ο CEO της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Κύκλο Ιδεών.
Αυτό όπως είπε, δομείται ως εξής:
• Κάποια έργα θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με τραπεζικό δανεισμό και θα είναι ακριβότερα
• Κάποια έργα θα γίνουν με χρηματοδότηση πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και τραπεζικό δανεισμό
• Για κάποια έργα θα υπάρξουν ακυρώσεις κάτι που σημαίνει μια μικρή ανάσχεση επενδυτική δραστηριότητας. Πιο απλά θα είναι τα πράγματα για το Σπίτι μου ΙΙ όπως είπε ο κ. Καραβίας.
Ο ίδιος επέμεινε πως οι τράπεζες χρηματοδοτούν πολύ την οικονομική δραστηριότητα και ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάνοντας χρήση έκθεση της ΕΑΤ με τίτλο από το Grexit στο Crecovery μίλησε για αξιοσημείωτη ανάκαμψη της πιστωτικής επεκτασης που αφορούσε και τη συμπερίληψη μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημειώνοντας πως από τα 605 επενδυτικά χέδια το α’ τρίμηνο του έτους εκ των οποίων τα 355 αφορούσαν επενδυτικά σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
