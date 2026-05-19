Aντίδραση στο Χρηματιστήριο μετά το διήμερο πτωτικό σερί
Aντίδραση στο Χρηματιστήριο μετά το διήμερο πτωτικό σερί
Ως «ανάχωμα» λειτουργεί το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον - Το επενδυτικό κρεσέντο για την ΑΜΚ της ΔΕΗ, το ομόλογο της Eurobank και το μπαράζ των αποτελεσμάτων
Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από το διήμερο πτωτικό σερί, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται στις υπόλοιπες αγορές. Οι επενδυτές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν το ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, με τη μερική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου να προσφέρει προσωρινή «ανάσα» ανακούφισης, την ώρα όμως που η άνοδος των ομολογιακών αποδόσεων συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στις αποτιμήσεις των assets.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (19/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,41% και διαπραγματεύεται στις 2.245,45 μονάδες. Σε περίπου 11 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.235,58 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.246,71 μονάδες.
Μετά τις ισχυρές πιέσεις και τις ρευστοποιήσεις που καταγράφηκαν χθες σε τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι αναλυτές θεωρούν τεχνικά δικαιολογημένη την ανοδική αντίδραση της αγοράς. Η πρόσφατη υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην εισαγόμενη αβεβαιότητα και στην καθολική τάση αποφυγής ρίσκου (risk-off) διεθνώς και όχι σε κάποια εγχώρια μεταβολή ή επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών των εισηγμένων. Εφόσον δεν υπάρξουν νέες αρνητικές εκπλήξεις από το γεωπολιτικό μέτωπο, το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον αναμένεται να λειτουργήσει ως «ανάχωμα», στηρίζοντας τη βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση.
Στο διεθνές πεδίο, οι μεταβαλλόμενες αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ κρατούν τις αγορές σε κατάσταση αναμονής. Αν και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ουάσινγκτον δεν προκρίνει μια άμεση στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, η διατήρηση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ συντηρεί τη νευρικότητα και την κόπωση στα ταμπλό.
Στο εσωτερικό, εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση παρουσιάζει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ να καλύπτεται μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας και τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ μέχρι αργά το απόγευμα της πρώτης ημέρας, υποδηλώνοντας κάλυψη πάνω από τρεις φορές.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (19/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,41% και διαπραγματεύεται στις 2.245,45 μονάδες. Σε περίπου 11 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.235,58 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.246,71 μονάδες.
Μετά τις ισχυρές πιέσεις και τις ρευστοποιήσεις που καταγράφηκαν χθες σε τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι αναλυτές θεωρούν τεχνικά δικαιολογημένη την ανοδική αντίδραση της αγοράς. Η πρόσφατη υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην εισαγόμενη αβεβαιότητα και στην καθολική τάση αποφυγής ρίσκου (risk-off) διεθνώς και όχι σε κάποια εγχώρια μεταβολή ή επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών των εισηγμένων. Εφόσον δεν υπάρξουν νέες αρνητικές εκπλήξεις από το γεωπολιτικό μέτωπο, το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον αναμένεται να λειτουργήσει ως «ανάχωμα», στηρίζοντας τη βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση.
Στο διεθνές πεδίο, οι μεταβαλλόμενες αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ κρατούν τις αγορές σε κατάσταση αναμονής. Αν και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ουάσινγκτον δεν προκρίνει μια άμεση στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, η διατήρηση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ συντηρεί τη νευρικότητα και την κόπωση στα ταμπλό.
Στο εσωτερικό, εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση παρουσιάζει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ να καλύπτεται μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας και τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ μέχρι αργά το απόγευμα της πρώτης ημέρας, υποδηλώνοντας κάλυψη πάνω από τρεις φορές.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα