Ένα βήμα πριν την ύφεση οι οικονομίες του Περσικού Κόλπου λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στις μεγαλύτερες οικονομίες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ, αν δεν τελειώσει σύντομα.



Το Κατάρ και το Κουβέιτ θα μπορούσαν να δουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους να συρρικνώνεται κατά 14% φέτος, σε περίπτωση που η σύγκρουση συνεχιστεί και τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον οικονομολόγο της Goldman Sachs Group Inc., Φαρούκ Σούσα.



Αυτή θα ήταν η χειρότερη οικονομική ύφεση για αυτές τις χώρες από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ πυροδότησε τον Πόλεμο του Κόλπου και προκάλεσε αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.



Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα τα πάνε καλύτερα, δεδομένης της ικανότητάς τους να ανακατευθύνουν τις ροές πετρελαίου μακριά από τη κρίσιμη θαλάσσια οδό του Ορμούζ, αλλά πιθανότατα θα δουν το ΑΕΠ τους να μειώνεται κατά περίπου 3% και 5%, αντίστοιχα, το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα από την πανδημία του 2020.



Η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια ύφεσης, με το Ιράν να συνεχίζει να επιτίθεται σε γείτονες σε ολόκληρη την περιοχή ως αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.



Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο εξαγωγής αργού πετρελαίου του Ιράν στο νησί Χαργκ και προειδοποίησαν ότι θα στοχεύσουν ενεργειακές εγκαταστάσεις αν η Τεχεράνη συνεχίσει να διαταράσσει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, τον «διάδρομο» μέσω του οποίου ρέει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με «περίπου επτά χώρες» για τη δημιουργία μιας συμμαχίας με σκοπό την ασφάλεια των Στενών και τη συνοδεία πλοίων, κάτι που έχει απορρίψει η ΕΕ.



Το Brent συνέχισε την άνοδό με διακυμάνσεις παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr