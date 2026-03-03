Τρίτη ημέρα ανόδου για το πετρέλαιο, πάνω από τα 82 δολάρια κινείται το Brent

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν και οι απειλές κατά της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ ενισχύουν τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην προσφορά