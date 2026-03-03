Στο τραπέζι μέτρα στήριξης και fuel pass αν το πετρέλαιο «εγκατασταθεί» στα 100 δολάρια το βαρέλι

Συνεργάτες του Κυριάκου Πιερρακάκη τονίζουν ότι «το υπουργείο διαθέτει τα απαραίτητα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία και, εφόσον απαιτηθεί, θα προστατεύσει την πραγματική οικονομία με υπεύθυνες παρεμβάσεις»