Στενά του Ορμούζ: Μειώθηκαν κατά 80% οι διελεύσεις πλοίων με μόλις 28 πλοία το τελευταίο 24ωρο

Η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ κατέρρευσε κατά 80%. Σύμφωνα με την EOS Risk Group, μόλις 28 πλοία διέπλευσαν το τελευταίο 24ωρο, όταν ο συνήθης ημερήσιος μέσος όρος φτάνει τα 138. Οι ναυτιλιακές αποσύρονται μόνες τους. Το ρίσκο δεν αποτιμάται. Αποφεύγεται.



Η οδηγία είναι σαφής: αναβολή διελεύσεων από το SoH μέχρι νεωτέρας. Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι το πέρασμα είναι «κλειστό για όλα τα πλοία» λειτουργεί αποτρεπτικά, ανεξαρτήτως νομικής ισχύος. Το αποτέλεσμα είναι ένα de facto choke point στην καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας.



Οι αναφορές για πιθανή πόντιση ναρκών και παρουσία εκρηκτικών ταχυπλόων εντείνουν την ανησυχία. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ναρκοθέτηση από εναέρια μέσα επιτήρησης, ωστόσο πολλαπλά μικρά σκάφη κινούνται στην περιοχή και παρακολουθούνται. Το ΝΑΤΟ Shipping Centre υπενθυμίζει τον διαχρονικό κίνδυνο επιθέσεων με μαγνητικές νάρκες, ιδίως σε νυχτερινές διελεύσεις.



Το ρίσκο δεν είναι θεωρητικό.



Tην 1η Μαρτίου καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά:



•Το MKD VYOM (IMO 9284386) επλήγη 50 ν.μ. βόρεια του Μουσκάτ από άγνωστο βλήμα, με πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV).

•Το HERCULES STAR (IMO 9916135), με σημαία Γιβραλτάρ, χτυπήθηκε 17 ν.μ. βορειοδυτικά της Μίνα Σακρ στα ΗΑΕ. Ξέσπασε φωτιά που τέθηκε υπό έλεγχο.

•Έκρηξη βλήματος καταγράφηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από πλοίο 35 ν.μ. δυτικά της Σάρτζα.

•Το Ocean Electra (IMO 9402782) αναφέρθηκε ότι επλήγη κοντά στο στόμιο του Περσικού Κόλπου.

•Το δεξαμενόπλοιο SKYLIGHT (IMO 9330020), με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση βόρεια του Χασάμπ στο Ομάν, με τραυματισμούς και εκκένωση πληρώματος.



Παράλληλα, συνεχίζονται έντονες παρεμβολές σε AIS, GPS και επικοινωνίες σε Περσικό Κόλπο, Ορμούζ και Κόλπο του Ομάν. Οι πλοίαρχοι καλούνται να είναι έτοιμοι για υποβάθμιση ηλεκτρονικών συστημάτων και να επιστρέψουν σε παραδοσιακές μεθόδους ναυσιπλοΐας.



Η αξιολόγηση κινδύνου για Αραβικό Κόλπο, Ορμούζ, Κόλπο του Ομάν και λιμένες ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Duqm και Salalah παραμένει στο επίπεδο 4/5 – υψηλό. Ιδίως για πλοία με αμερικανική ή ισραηλινή συνάφεια, η παραμονή σε αγκυροβόλιο ή λιμάνι θεωρείται αυξημένου κινδύνου. Η στατικότητα αυξάνει την τρωτότητα.

