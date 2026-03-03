Σενάριο ΕΚΤ: Πόσο θα πληγεί η ευρωζώνη αν το πετρέλαιο ανέβει στα 130 δολάρια
Το εύρος και η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα κρίνουν το μέγεθος του οικονομικού πλήγματος, προειδοποιεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν - Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη
Ένα παρατεταμένο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με επίμονη συρρίκνωση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αισθητή επιτάχυνση του πληθωρισμού και ταυτόχρονα σε απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη. Αυτή είναι η προειδοποίηση του επικεφαλής οικονομολόγου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν.
Μιλώντας στους Financial Times, ο Λέιν υπογράμμισε ότι η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών μεταφράζεται άμεσα σε ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό, ιδίως βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα λειτουργεί επιβαρυντικά για την ανάπτυξη. Όπως σημείωσε, μια τέτοια εξέλιξη θα είχε καθαρά αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομική δυναμική της ευρωζώνης.
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν άλμα σχεδόν 50% τη Δευτέρα, μετά τη διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ, στον απόηχο των επιθέσεων του Ιράν και της στρατιωτικής εμπλοκής ΗΠΑ και Ισραήλ από το Σάββατο.
Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο ενισχύθηκε φθάνοντας μια ανάσα από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ έχουν σχεδόν παραλύσει. Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί κομβικό δίαυλο για περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Ο Λέιν ξεκαθάρισε ότι το μέγεθος του οικονομικού σοκ θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη χρονική διάρκεια της σύγκρουσης. Πρόσθεσε, δε, ότι οι επιπτώσεις μπορεί να διογκωθούν περαιτέρω εάν οι εξελίξεις οδηγήσουν σε ευρύτερη ανατιμολόγηση του κινδύνου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.
