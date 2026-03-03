Σενάριο ΕΚΤ: Πόσο θα πληγεί η ευρωζώνη αν το πετρέλαιο ανέβει στα 130 δολάρια

Το εύρος και η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα κρίνουν το μέγεθος του οικονομικού πλήγματος, προειδοποιεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν - Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη