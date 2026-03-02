Εκτίναξη κατά 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Οι δηλώσεις από ανώτερο σύμβουλος του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης ότι έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ και οι απειλές για όποιο πλοίο επιχειρήσεις να περάσεις πυροδότησαν νέα άνοδο στην αγορά πετρελαίου