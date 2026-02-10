Morgan Stanley για Metlen: Νέα τιμή στόχος τα €55 – Reset μετά το profit warning, αλλά με περιθώριο ανόδου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Metlen Morgan Stanley

Morgan Stanley για Metlen: Νέα τιμή στόχος τα €55 – Reset μετά το profit warning, αλλά με περιθώριο ανόδου

H Morgan Stanley επιμένει ότι η μακροπρόθεσμη ιστορία ανάπτυξης της Metlen δεν αλλάζει - Διατηρεί τη σύσταση overweight

Morgan Stanley για Metlen: Νέα τιμή στόχος τα €55 – Reset μετά το profit warning, αλλά με περιθώριο ανόδου
Νίκος Μελαχροινός
Η Morgan Stanley παραμένει θετική για τη Metlen, διατηρώντας σύσταση Overweight, αν και μειώνει την τιμή-στόχο στα 55 ευρώ από 64 ευρώ μετά το πρόσφατο profit warning περίπου 250 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να ανέρχεται σε 49% περίπου.

Το πλήγμα προήλθε κυρίως από ζημιές στο EPC (MPP segment) και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση συμφωνιών asset rotation, γεγονός που οδήγησε σε απώλεια κεφαλαιοποίησης περίπου 1,3 δισ. ευρώ, πολλαπλάσια της μείωσης των λειτουργικών εκτιμήσεων. Στο θετικό σενάριο για τον όμιλο, η Morgan Stanley εξακολουθεί να βλέπει ισχυρή αξία στα 77 ευρώ, ενώ στο αρνητικό σενάριο, η τιμή στόχος είναι στα 28 ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Νίκος Μελαχροινός

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης