Morgan Stanley για Metlen: Νέα τιμή στόχος τα €55 – Reset μετά το profit warning, αλλά με περιθώριο ανόδου

H Morgan Stanley επιμένει ότι η μακροπρόθεσμη ιστορία ανάπτυξης της Metlen δεν αλλάζει - Διατηρεί τη σύσταση overweight
Η Morgan Stanley παραμένει θετική για τη Metlen, διατηρώντας σύσταση Overweight, αν και μειώνει την τιμή-στόχο στα 55 ευρώ από 64 ευρώ μετά το πρόσφατο profit warning περίπου 250 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να ανέρχεται σε 49% περίπου.
Το πλήγμα προήλθε κυρίως από ζημιές στο EPC (MPP segment) και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση συμφωνιών asset rotation, γεγονός που οδήγησε σε απώλεια κεφαλαιοποίησης περίπου 1,3 δισ. ευρώ, πολλαπλάσια της μείωσης των λειτουργικών εκτιμήσεων. Στο θετικό σενάριο για τον όμιλο, η Morgan Stanley εξακολουθεί να βλέπει ισχυρή αξία στα 77 ευρώ, ενώ στο αρνητικό σενάριο, η τιμή στόχος είναι στα 28 ευρώ ανά μετοχή.
