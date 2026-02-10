Fitch: Ψήφος εμπιστοσύνης στη Metlen με αμετάβλητο rating
Ο οίκος εκτιμά ότι το profit warning δεν επηρεάζει πραγματικά τη συνολική δομή ή τις βασικές δραστηριότητες της Metlen
Η προειδοποίηση κερδοφορίας (profit warning), που εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή η Metlen ενέχει κάποιους κινδύνους για το χαρτοφυλάκιο έργων της, αναφέρει η Fitch σε σημερινό της report. Βέβαια, ο οίκος που αξιολογεί την εισηγμένη στη βαθμίδα «BB+» με σταθερό outlook, αφήνει αμετάβλητο το rating, καθώς έχει εμπιστοσύνη στη Metlen και επειδή θεωρεί ότι το profit warning δεν επηρεάζει πραγματικά τα fundamentals της εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι η Metlen ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα EBITDA του 2025 θα διαμορφωθούν περίπου 25% χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, αντανακλώντας απρόβλεπτες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα στον τομέα Power Projects (MPP), καθώς και την καθυστερημένη ολοκλήρωση ορισμένων συναλλαγών ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων (asset rotation) στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τα σχετικά κέρδη να περιλαμβάνονται στα EBITDA.
Ωστόσο, η εταιρεία επαναβεβαίωσε τη μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση για τα EBITDA και υπογράμμισε τη συνεχιζόμενα ισχυρή επίδοση των βασικών δραστηριοτήτων της το 2025. Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα και χρηματοοικονομική ευελιξία, ενώ έκλεισε το 2025 με πάνω από €4 δισ. ρευστότητα, στοιχείο που δείχνει ανθεκτικότητα του ισολογισμού και υψηλή ευελιξία για την κάλυψη αναγκών και κινδύνων.
