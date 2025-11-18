Πώς να εξαγοράσετε πλασματικά έτη για σύνταξη

Τι ισχύει για υπαλλήλους Δημοσίου, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Πώς «κλειδώνει» το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών

Τι είναι τα πλασματικά έτη ασφάλισης;

-Ασθένεια (ως 200 ημέρες)-Γονική άδεια ανατροφής-ΜαθητείαΤο κόστος διαφέρει ανάλογα με το αν ο ασφαλισμένος είναι:– Μισθωτός ή Ελεύθερος επαγγελματίας– Εντός ή εκτός απασχόλησης– Με ή χωρίς εισοδήματα την περίοδο εξαγοράςΟ υπολογισμός, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, γίνεται με βάση το 20% των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου έτους στις περιπτώσεις των μισθωτών και με βάση την ασφαλιστική κλίμακα του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή της αίτησης εξαγοράς πλασματικών ετών του αυτοαπασχολούμενου/ελεύθερου επαγγελματία.Αναφορικά λοιπόν με τους μισθωτούς και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1η Απριλίου 2025, το ελάχιστο κόστος για την εξαγορά πλασματικού χρόνου διαμορφώνεται στα 176 ευρώ τον μήνα.Η ίδια βάση υπολογισμού, δηλαδή εισφορά 20% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού, χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις ανεργίας ή μερικής απασχόλησης.Στο Δημόσιο, τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1ης/1/2020 και μετά, η εξαγορά γίνεται με εισφορά 20% επί του βασικού μισθού του ασφαλισμένου, χωρίς να προβλέπεται ελάχιστο κόστος.Για τις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών -όπως προαναφέρθηκε- αλλά και για τους αγρότες, ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει όσο και η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, με τα σχετικά ποσά να έχουν ήδη αυξηθεί κατά 2,7%, από την 1η Ιανουαρίου, οπότε και αναπροσαρμόστηκε αυτόματα και το κόστος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2025.Για παράδειγμα:- Ελεύθερος επαγγελματίας που καταβάλλει την εισφορά της πρώτης κατηγορίας από την 1η/1/2025, αν υποβάλει αίτηση για εξαγορά δύο ετών πλασματικού χρόνου οποτεδήποτε μέσα στο 2025, θα καταβάλει 4.334 ευρώ.Το κόστος εξαγοράς δύναται να «κλειδώσει» σε συγκεκριμένα επίπεδα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί τώρα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότηση, με το κόστος να καθορίζεται τη στιγμή της αίτησης.Οι ασφαλισμένοι που θα αξιοποιήσουν αυτήν την επιλογή θα «παγώσουν» το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου με βάση τους μισθούς ή τον κατώτατο μισθό του 2025, για παράδειγμα. Αν η εξαγορά εξοφληθεί εφάπαξ, δίδεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς.Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί πάντως θα πρέπει να θυμούνται και το εξής: Την 1η Απριλίου 2026 θα ανακοινωθεί νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, που σημαίνει ότι το ελάχιστο κόστος εξαγοράς για τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν τότε (από 1ης/4/2026) θα αυξηθεί εκ νέου.Πλασματικά έτη είναι χρόνοι που δεν αντιστοιχούν σε πραγματική εργασία, αλλά μπορούν να προσμετρηθούν για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για σύνταξη. Aυξάνουν το ποσό της σύνταξης διότι παράγουν συντάξιμες αποδοχές και επιταχύνουν τη θεμελίωση.