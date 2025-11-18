Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις

σήμερα

Παράλληλα, η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών (BND) προειδοποίησε στις 13 Οκτωβρίου ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη να δοκιμάσει τα σύνορα της Ευρώπης» και ότι η Μόσχα «μπορεί να κλιμακώσει ανά πάσα στιγμή» μέσω επιθέσεων με drones ή πολεμικών αεροσκαφών. Οι εκτιμήσεις αυτές συμπληρώνουν τις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ότι το περασμένο καλοκαίρι «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό για την Ευρώπη» και ότι μια ενδεχόμενη σύγκρουση ΝΑΤΟ–Ρωσίας «δεν μπορεί να αποκλειστεί πριν το 2029».Η Μόσχα απάντησε χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις «επιθετική ρητορική» και υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος δρα ως επιτιθέμενος». Ωστόσο, για τη Βαρσοβία, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν ότι η Πολωνία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας μορφής πολέμου, όπου η στρατιωτική απειλή συνδυάζεται με δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και προπαγάνδα.«Όλα εξαρτώνται από τη στάση μας», κατέληξε ο Κούκουλα. «Αν καταφέρουμε να αποτρέψουμε τον αντίπαλο, θα αποφύγουμε τον πόλεμο· αν όχι, θα τον ενθαρρύνουμε να επιτεθεί».