Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε το deal Ελληνικά Γαλακτοκομεία – Δωδώνη
Τι δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε ανά αγορά και ανά περιφέρεια για το συνδυασμό των δύο γαλακτοβιομηχανιών
«Πράσινο φως» άναψε στην εξαγορά της Δωδώνη ΑΕ από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς στην έρευνα που πραγματοποίησε ανά αγορά και ανά περιφέρεια δεν εντόπισε πιθανό πρόβλημα στον ανταγωνισμό από τη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Ως εκ τούτου πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθ. 894/2025 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ – ΤΥΡΑΣ».
Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές προμήθειας συμβατικού / βιολογικού νωπού γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) και τις σχετικές αγορές (υποαγορές) τελικών προϊόντων (αγορές λευκού γάλακτος, αγορά σοκολατούχου γάλακτος, αγορές γιαουρτιού, αγορές τυροκομικών προϊόντων, αγορά βουτύρου, αγορά κρέμας γάλακτος, αγορά επιδορπίων γάλακτος, αγορά προϊόντων φυτικής προέλευσης, αγορά τυποποιημένων χυμών, αγορά κρύου ή συσκευασμένου τσαγιού έτοιμου προς κατανάλωση (RTD), αγορά γαλακτοκέϊκ / γαλακτοφετών). Η γεωγραφική διάσταση των ανωτέρω προιοντικών αγορών θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια.
Η εξέταση της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε ανά σχετική αγορά, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας και βασίστηκε σε στοιχεία που προσκόμισε η γνωστοποιούσα, σε επιστολές παροχής στοιχείων σε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και σε προηγούμενη ελληνική και ενωσιακή νομολογία.
Από την εξέταση της συγκέντρωσης στις αγορές προμήθειας νωπού γάλακτος στην ελληνική επικράτεια, διαπιστώθηκε ότι τα αθροιστικά μερίδια των συμμετεχουσών εταιρειών στις αγορές προμήθειας νωπού γάλακτος είτε υπολείπονται του 15%, είτε υπερβαίνουν το 15%, αλλά δεν προσαυξάνονται κατά ποσοστό ανώτερο του 5%. Η ίδια εικόνα διατηρείται και ανά είδος συμβατικού και βιολογικού νωπού γάλακτος.
