Η ΟΝΕΧ μετατρέπει το λιμάνι της Ελευσίνας σε εναλλακτικό κόμβο για θαλάσσιες μεταφορές
Στρατηγική επένδυση των Αμερικανών για να δημιουργηθεί εναλλακτικός εμπορικός διάδρομος απέναντι στην Cosco και το λιμάνι του Πειραιά - Με εντολή Πρωθυπουργού αρχίζει η συζήτηση με τους Αμερικανούς για το πώς θα ενισχυθούν τα ναυπηγεία και τα λιμάνια
Σχέδια αναβάθμισης του λιμανιού της Ελευσίνας με στόχο να λειτουργήσει ως εναλλακτικός κόμβος για τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, δίνοντας ουσιαστική απάντηση στις επενδύσεις της κινεζικής Cosco στον Πειραιά επεξεργάζεται η Ουάσιγκτον τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω του αμερικανικού συμφερόντων ομίλου ΟΝΕΧ.
Ο Πάνος Ξενοκώστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ, αποκάλυψε τα σχέδια στο πλαίσιο της Διακρατικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική επένδυση στο λιμάνι της Ελευσίνας δεν αφορά μόνο στην εμπορική διακίνηση, αλλά και την ενίσχυση της ναυπηγικής δραστηριότητας και των υποδομών logistics της περιοχής.
Σύμφωνα με τον κ. Ξενοκώστα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναβάθμιση τερματικών σταθμών, αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, υποδομών μεταφοράς εμπορευμάτων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και αξιόπιστο δίκτυο που μπορεί να υποστηρίξει εμπορικά φορτία και ενεργειακά προϊόντα.
