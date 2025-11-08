Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού - Όχι και να δώσω λεφτά στον Τσίπρα για το βιβλίο του, τον έχουμε πληρώσει 100 δισ.