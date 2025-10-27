ΔΕΗ: Επίσημο αίτημα για μετατροπή της «Πτολεμαΐδα V» σε μονάδα φυσικού αερίου
ΔΕΗ: Επίσημο αίτημα για μετατροπή της «Πτολεμαΐδα V» σε μονάδα φυσικού αερίου
Σύμφωνα με το αίτημα που υπεβλήθη στη ΡΑΑΕΥ προβλέπεται η μετατροπή της λιγνιτικής μονάδας σε δύο φάσεις, αρχικά σε ανοικτού κύκλου και στη συνέχει σε συνδυασμένου κύκλου
Το επίσημο αίτημα για τη μετατροπή της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V» σε φυσικού αερίου υπέβαλε πριν λίγες ημέρες η ΔΕΗ στη ΡΑΑΕΥ.
Όπως έχει προαναγγελθεί από τον επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση, η μετατροπή θα γίνει σε δύο φάσεις.
Σύμφωνα με ανάρτηση της ΡΑΑΕΥ την περασμένη Παρασκευή 24 Οκτωβρίου το απόγευμα, η ΔΕΗ υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων στις 17 Οκτωβρίου την αίτηση για την τροποποίηση της (από 16.09.2010) Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του σταθμού παραγωγής «Πτολεμαΐδα V», ονομαστικής ισχύος 660 MWel με ταυτόχρονη άδεια διανομής θερμικής ενέργειας ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση με καύσιμο λιγνίτη.
Η τροποποίηση αφορά στη μετατροπή της μονάδας σε μονάδα λιγνίτη ή/και φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου, σε δύο φάσεις:
Φάση Α. Μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT)
Φάση B. Ολοκλήρωση της μετατροπής σε μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT)
