Σιδηρόδρομος: Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Νέος φορέας διαχείρισης τροχαίου υλικού η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»
Η διαχείριση του τροχαίου υλικού περνά στη νέα εταιρεία του ΟΣΕ
Στην εφαρμογή της μεγάλης μεταρρύθμισης στον τομέα του σιδηροδρόμου προχωρεί η κυβέρνηση μεταφέροντας τη διαχείριση του τροχαίου υλικού –δηλαδή των μηχανών, βαγονιών και λοιπών οχημάτων του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου– από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στη νεοσύστατη εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».
Η κοινή υπουργική απόφαση, που υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της δηλαδή από τις 9 Οκτωβρίου.
Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ, κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο σχεδόν 20 ετών όπου η ΓΑΙΑΟΣΕ είχε την αποκλειστική ευθύνη του τροχαίου υλικού. Η νέα εποχή των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε.» φιλοδοξεί να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια, τεχνική επάρκεια και κεντρικό συντονισμό σε έναν τομέα που για χρόνια χαρακτηριζόταν από πολυδιάσπαση και καθυστερήσεις.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο ουσιαστικό βήμα στην πορεία αναδιάρθρωσης του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς βάζει τέλος σε ένα καθεστώς κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων που ίσχυε επί δύο δεκαετίες και επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ενιαίο φορέα ευθύνης για το σύνολο του τροχαίου υλικού.
