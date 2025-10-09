Βραβεύτηκε ο ήρωας πλοίαρχος του Magic Seas που βυθίστηκε από τους Χούθι
Ο καπετάνιος Staicu τιμήθηκε από τον εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου για τη γενναιότητα και την ηγεσία του, που έσωσαν 22 ζωές όταν το πλοίο χτυπήθηκε από τους Χούθι και βυθίστηκε στη Ερυθρά Θάλασσα
Σε μια συγκινητική τελετή στη Βούλα, με παρόντες στελέχη της ναυτιλιακής εταιρείας STEM Shipping, μέλη πληρωμάτων, ο εφοπλιστής Μιχάλης Μποδούρογλου τίμησε τον πλοίαρχο Mihai Staicu, κυβερνήτη του φορτηγού πλοίου M/V Magic Seas, το οποίο στις 6 Ιουλίου 2025 δέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και βυθίστηκε.
Παρά την καταστροφή του πλοίου, ο πλοίαρχος κατάφερε, χάρη στην απόλυτη ψυχραιμία και αποφασιστικότητά του, να διασώσει και τους 22 ναυτικούς του πληρώματος, οδηγώντας τους με ασφάλεια στις σωσίβιες λέμβους, μέσα σε μια θαλάσσια κόλαση που διήρκεσε πάνω από οκτώ ώρες. Τελικά, το πλήρωμα περισυνελέγη από το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων SAFEEN PRISM και μεταφέρθηκε σώο στο Τζιμπουτί.
* Από αριστερά στην κεντρική φωτογραφία: Ο πλοίαρχος Mihai Staicu και ο εφοπλιστής Μιχάλης Μποδούρογλου
