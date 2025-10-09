Βραβεύτηκε ο ήρωας πλοίαρχος του Magic Seas που βυθίστηκε από τους Χούθι

Ο καπετάνιος Staicu τιμήθηκε από τον εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου για τη γενναιότητα και την ηγεσία του, που έσωσαν 22 ζωές όταν το πλοίο χτυπήθηκε από τους Χούθι και βυθίστηκε στη Ερυθρά Θάλασσα