Καύση απορριμμάτων: Πώς φτάσαμε στη λύση με τα έξι εργοστάσια
Η κυβέρνηση, διαπιστώνοντας ότι oι στόχοι της ανακύκλωσης δεν αποδίδουν και ότι χωρίς νέες υποδομές ο περιορισμός της ταφής στο 10% είναι άπιαστο όνειρο, προωθεί ένα σχέδιο για τη δημιουργία του δικτύου έξι μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων
Η εικόνα είναι γνώριμη σε κάθε γωνιά της χώρας: σακούλες σκουπιδιών που στοιβάζονται στα πεζοδρόμια, ΧΥΤΑ που ασφυκτιούν και η αργή -σχεδόν αδιόρατη- πρόοδος της ανακύκλωσης. Η Ελλάδα, παρά τα βήματα που έγιναν την τελευταία δεκαετία, εξακολουθεί να θάβει την πλειονότητα των αστικών αποβλήτων της σε χωματερές, συχνά παραβιάζοντας ευρωπαϊκούς στόχους και πληρώνοντας τσουχτερά πρόστιμα. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει ο μέσος πολίτης είναι ότι, ακόμη κι αν αύριο το πρωί η ανακύκλωση εκτοξευτεί, θα υπάρχει πάντα ένα υπόλειμμα από σκουπίδια που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν.
Αυτά, τα αποκαλούμενα και Απορριμματογενείς Ενεργειακές Πρώτες Υλες (ΑΕΠΥ), καταλήγουν σήμερα σχεδόν αποκλειστικά σε ταφή στις χωματερές. Το 2030, η ποσότητα αυτή αναμένεται να αγγίξει το 1,45 εκατομμύρια τόνους τον χρόνο. Πρόκειται για σκουπίδια που έχουν περάσει από ειδική επεξεργασία και μετατρέπονται σε μια μορφή πέλετ – μικρά, συμπαγή καύσιμα που θυμίζουν ξύλο ή τύρφη (ορυκτό άνθρακα) αλλά προέρχονται από τα απορρίμματα.
Αυτές οι πρώτες ύλες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: το Solid Recovered Fuel (SRF), υψηλότερης ποιότητας καύσιμο, γνωστό και ως «κλάσης 3», και το Refuse Derived Fuel (RDF), καύσιμο χαμηλότερης ποιότητας με πιο περιορισμένη χρήση.
Ολα τα νέα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων παράγουν αυτού του είδους τα καύσιμα, που σήμερα αξιοποιούνται από τις μονάδες της τσιμεντοβιομηχανίας, οι οποίες τα χρησιμοποιούν ως καύσιμο και μάλιστα πληρώνονται γι’ αυτό, αφού έτσι εξοικονομούν πετρέλαιο και μειώνουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα.
Η κυβέρνηση, διαπιστώνοντας ότι oι στόχοι της ανακύκλωσης δεν αποδίδουν και ότι χωρίς νέες υποδομές ο περιορισμός της ταφής στο 10% είναι άπιαστο όνειρο, προωθεί ένα σχέδιο που διαμορφώνει άλλα δεδομένα στην επεξεργασία. τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου δικτύου έξι μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης που θα κατανεμηθούν χωροταξικά σε όλη τη χώρα από τα βόρεια και νότια σύνορα έως την Αττική και τα νησιά (Κρήτη). Πρόκειται για έξι «εργοστάσια» που θα καίνε μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια αλλά και ανεπεξέργαστα αστικά απόβλητα του πράσινου κάδου (σύμμεικτα όπως υπολείμματα τροφών, λερωμένα χαρτιά, πλαστικά κ.ά.) και θα παράγουν ρεύμα και θερμότητα, ακολουθώντας ευρωπαϊκά πρότυπα.
Συνολικά υπολογίζεται ότι η ενέργεια που θα παράγεται από τις νέες μονάδες θα είναι 1.033 GWh τον χρόνο, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 2% της εθνικής κατανάλωσης ρεύματος το 2030.
