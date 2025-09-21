Καύση απορριμμάτων: Πώς φτάσαμε στη λύση με τα έξι εργοστάσια

Η κυβέρνηση, διαπιστώνοντας ότι oι στόχοι της ανακύκλωσης δεν αποδίδουν και ότι χωρίς νέες υποδομές ο περιορισμός της ταφής στο 10% είναι άπιαστο όνειρο, προωθεί ένα σχέδιο για τη δημιουργία του δικτύου έξι μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων