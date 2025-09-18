Επιχείρηση συσπείρωσης στη Fed με την πρώτη μείωση επιτοκίων του 2025 και φόντο πολιτικές πιέσεις

Ο πρόεδρος της Fed πέτυχε συναίνεση στους κόλπους των αξιωματούχων για μείωση επιτοκίων, ισορροπώντας ανάμεσα σε ανησυχίες για τον πληθωρισμό, επιβράδυνση της απασχόλησης και έντονες πολιτικές πιέσεις