Επιχείρηση συσπείρωσης στη Fed με την πρώτη μείωση επιτοκίων του 2025 και φόντο πολιτικές πιέσεις
Ο πρόεδρος της Fed πέτυχε συναίνεση στους κόλπους των αξιωματούχων για μείωση επιτοκίων, ισορροπώντας ανάμεσα σε ανησυχίες για τον πληθωρισμό, επιβράδυνση της απασχόλησης και έντονες πολιτικές πιέσεις
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, κατόρθωσε να συσπειρώσει μια βαθιά διχασμένη επιτροπή αξιωματούχων πίσω από την απόφαση για μείωση των επιτοκίων, αγνοώντας τις έντονες πολιτικές πιέσεις. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα στις ανησυχίες για την αδύναμη αγορά εργασίας και στους φόβους που εξακολουθούν να υπάρχουν για τον πληθωρισμό.
Η μείωση κατά 0,25% — η πρώτη του έτους — ήρθε έπειτα από σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά και μετά από πρωτοφανείς πιέσεις του Λευκού Οίκου για χαμηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, καθώς οι επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό παραμένουν ασαφείς, ο Πάουελ τόνισε ότι η Fed θα βρεθεί μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις τους επόμενους μήνες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο νέων μειώσεων.
«Είναι δύσκολο να ξέρεις τι να κάνεις», δήλωσε ο Πάουελ, μετά την ψήφιση με 11-1 της μείωσης του στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 4%-4,25%. «Δεν υπάρχουν πλέον δρόμοι χωρίς κινδύνους».
Η απόφαση ελήφθη σχεδόν ομόφωνα, με μόνη εξαίρεση τον κυβερνήτη της Fed, Στίβεν Μιράν —στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ— ο οποίος ζήτησε μεγαλύτερη μείωση. Οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, που είχαν διαφωνήσει τον Ιούλιο υπέρ μείωσης, αυτήν τη φορά υποστήριξαν την κίνηση.
Η επίτευξη τέτοιας συναίνεσης αποτέλεσε προσωπική νίκη για τον Πάουελ, ο οποίος, ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας του, επιχειρεί να προστατεύσει την ανεξαρτησία της Fed.
