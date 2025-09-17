Μείωση στα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed – Η πρώτη για το 2025
Στο εύρος του 4% με 4,25% τα αμερικανικά επιτόκια, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022 - Κομβικό σημείο για την επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης, η δραματική αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας
Στην πρώτη μείωση των επιτοκίων για τη φετινή χρονιά και ουσιαστικά από τον περασμένο Δεκέμβριο προχώρησε η Federal Reserve, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις αναλυτών και traders.
Έτσι, με περικοπή 25 μονάδων βάσης το εύρος των αμερικανικών επιτοκίων διαμορφώθηκε στο 4% με 4,25%, που είναι και το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.
Πάντως, η απόφαση για επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο που οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής καλούνται να διαχειριστούν προκλήσεις σε πολλαπλά μέτωπα: από τις πιέσεις Τραμπ και την επίθεση που δέχεται ο ανεξάρτητος χαρακτήρας του θεσμού έως την αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας υπό τη σκιά των δασμών και το δίλημμα ανάμεσα στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και την ανοδική τροχιά του πληθωρισμού.
Τελικά μετά από αρκετούς μήνες αναμονής η FOMC αντέδρασε, καθώς η δραματική επιβράδυνση της αγοράς εργασίας μέτρησε περισσότερο στη ζυγαριά της.
Θυμίζουμε πως το Jobs Report του Αυγούστου έδειξε πως στην οικονομία προστέθηκαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας, ήτοι πολύ κάτω του αναμενόμενου, ενώ συνολικά τη φετινή χρονιά έχουν προστεθεί 598.000 θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τα 1,4 εκατ. τους πρώτους οκτώ μήνες του 2024.
Πάντως, ενδιαφέρον σημείο θα είναι η ισορροπία των ψήφων στο συμβούλιο, μετά τον βαθύ διχασμό της συνεδρίασης του Ιουλίου, όπως βέβαια και το περιεχόμενο του αναθεωρημένου dot plot που θα «δώσει» σήμα για την πιθανή τροχιά των επιτοκίων. Οι traders, από την πλευρά τους, ποντάρουν σε δύο ακόμη μετριοπαθείς περικοπές φέτος, στις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου.
