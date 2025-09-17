Μείωση στα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed – Η πρώτη για το 2025

Στο εύρος του 4% με 4,25% τα αμερικανικά επιτόκια, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022 - Κομβικό σημείο για την επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης, η δραματική αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας