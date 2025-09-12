ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 81.500 ευρώ μετά τους ελέγχους του Αυγούστου
ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 81.500 ευρώ μετά τους ελέγχους του Αυγούστου

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 64 περιπτώσεις

Σε πρόστιμα συνολικού ύψους 81.500 ευρώ σε όλη τη χώρα οδήγησαν οι έλεγχοι στελεχών της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) τον Αύγουστο.


Όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν, αναλυτικά, στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 64 περιπτώσεις από 500 μέχρι 3.000 ευρώ, σύμφωνα με τους κανόνες ρύθμισης της αγοράς (κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).




