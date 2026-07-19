Η στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με το ΙΧ στα Χανιά και τούμπαρε λίγα μέτρα από το νοσοκομείο
Η στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με το ΙΧ στα Χανιά και τούμπαρε λίγα μέτρα από το νοσοκομείο
Το ασθενοφόρο μετέφερε ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, ενώ διασώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ τη στιγμή της σύγκρουσης - Ένας διασώστης τραυματίστηκε, ο ασθενής κατέληξε, τα αίτια ερευνά η Τροχαία
Σοκ προκαλεί το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από το σοβαρό τροχαίο με τη σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ΙΧ αυτοκινήτου στα Χανιά, το οποίο σημειώθηκε λίγα μόλις μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.
Στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr καταγράφεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης του ασθενοφόρου με το ασημί ΙΧ, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, η οποία είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά της. Από τη σύγκρουση, το ασθενοφόρο ανατρέπεται και καταλήγει στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή, ενώ τη στιγμή του τροχαίου ο δεύτερος διασώστης βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον ασθενή.
Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας από τους διασώστες υπέστη κατάγματα στον θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και είναι καλά στην υγεία τους.
Ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο κατέληξε εξαιτίας της ανακοπής που είχε υποστεί, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Χανίων.
Στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr καταγράφεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης του ασθενοφόρου με το ασημί ΙΧ, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, η οποία είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά της. Από τη σύγκρουση, το ασθενοφόρο ανατρέπεται και καταλήγει στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή, ενώ τη στιγμή του τροχαίου ο δεύτερος διασώστης βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον ασθενή.
Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας από τους διασώστες υπέστη κατάγματα στον θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και είναι καλά στην υγεία τους.
Ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο κατέληξε εξαιτίας της ανακοπής που είχε υποστεί, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Χανίων.
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