Συγκινημένη η Σάκκαρη ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μετά τον τελικό του WTA 250 Athens Open: «Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα», βίντεο
Συγκινημένη η Σάκκαρη ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μετά τον τελικό του WTA 250 Athens Open: «Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα», βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ΟΑΚΑ σε όλους τους αγώνες της Σάκκαρη και την υποστήριζε από τα court side του γηπέδου
Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του WTA 250 Athens Open, καθώς έχασε από την Τσέχα, Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα, με 2-0 σετ. Μετά το τέλος του αγώνα την ώρα που η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τένις μιλούσε στις κάμερες και εισέπραττε το θερμό χειροκρότημα του κοινού έκανε μια ξεχωριστή αφιέρωση στον σύντροφο και αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Ο Κωνσταντίνος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ σε όλους τους αγώνες της Σάκκαρη και την υποστήριζε από τα court side του γηπέδου. Έζησε έντονα κάθε πόντο των αγώνων της και δεν σταμάτησε λεπτό να την εμψυχώνει και βρίσκεται στο πλευρό της.
Η Σάκκαρη εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια είπε: «Στο άλλο μου μισό, αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα».
Ο Κωνσταντίνος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ σε όλους τους αγώνες της Σάκκαρη και την υποστήριζε από τα court side του γηπέδου. Έζησε έντονα κάθε πόντο των αγώνων της και δεν σταμάτησε λεπτό να την εμψυχώνει και βρίσκεται στο πλευρό της.
Η Σάκκαρη εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια είπε: «Στο άλλο μου μισό, αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα