Ο Τραμπ έδωσε μετάλλια σε Αργεντινούς και Ισπανούς: Τα λόγια στον Μέσι και η παρέμβαση Ινφαντίνο για να μην πανηγυρίσει και αυτός, βίντεο και φωτογραφίες
Λίγο πριν τον αγώνα εξηγούσε ότι «είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις κατά του Μέσι, γιατί «είναι σπουδαίος»
Η είσοδος του Αμερικανού προέδρου στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή των μεταλλίων, με τον Ινφαντίνο στο πλευρό του, συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες των θεατών.
Audience boos drown out the music as Trump walks on to present the FIFA World Cup trophy pic.twitter.com/eeduITaAj0— FactPost (@factpostnews) July 19, 2026
Trump speaks to Messi as he hands him his silver medal. pic.twitter.com/bPDrbpJru2— Clash Report (@clashreport) July 19, 2026
Λίγο πριν τον αγώνα εξηγούσε ότι «ο πρόεδρος της Αργεντινής [ενν. ο Χαβιέρ Μιλέι] είναι φίλος μου» για να προσθέσει ότι «είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις κατά του Μέσι» γιατί «είναι σπουδαίος».
Trump before the game: “The head of Argentina is a friend of mine…it's very hard to bet against Messi. He’s great” pic.twitter.com/nKw4Zlrlm0— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 19, 2026
President @realDonaldTrump takes the field at MetLife Stadium to honor World Cup referees with gold medals. pic.twitter.com/fel2qhW1w2— Trump War Room (@TrumpWarRoom) July 19, 2026
Μαζί με τον Ινφαντίνο κράτησαν στα χέρια το χρυσό τρόπαιο για να το παραδώσουν στα χέρια αρχηγού της Ισπανίας.
WATCH: Spain lifts the FIFA World Cup trophy.— Clash Report (@clashreport) July 19, 2026
The FIFA World Cup 2026 has come to an end. pic.twitter.com/Wcr1As5ZQP
Trump stays on stage while the Spanish team lifts the World Cup trophy.pic.twitter.com/mRoFFutDVu— Clash Report (@clashreport) July 19, 2026
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