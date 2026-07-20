Ο Τραμπ έδωσε μετάλλια σε Αργεντινούς και Ισπανούς: Τα λόγια στον Μέσι και η παρέμβαση Ινφαντίνο για να μην πανηγυρίσει και αυτός, βίντεο και φωτογραφίες

Λίγο πριν τον αγώνα εξηγούσε ότι «είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις κατά του Μέσι, γιατί «είναι σπουδαίος»





Η είσοδος του Αμερικανού προέδρου στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή των μεταλλίων, με τον Ινφαντίνο στο πλευρό του, συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες των θεατών.















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Στη συνέχεια έδωσε τα χρυσά μετάλλια στους νικητές Ισπανούς και, όπως φαίνεται, εκτός από τα συγχαρητήρια, είχε να πει δυο κουβέντες με όλους.



Έτοιμος να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ πριν τον «μαζέψει» ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο.Η είσοδος του Αμερικανού προέδρου στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή των μεταλλίων, με τον Ινφαντίνο στο πλευρό του, συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες των θεατών.Έστω και έτσι, ο Τραμπ έδωσε τα ασημένια μετάλλια στους Αργεντινούς. Στάθηκε, μάλιστα, λίγο περισσότερο στον Λιονέλ Μέσι.Δείτε φωτογραφίες:Λίγο πριν τον αγώνα εξηγούσε ότι «ο πρόεδρος της Αργεντινής [ενν. ο Χαβιέρ Μιλέι] είναι φίλος μου» για να προσθέσει ότι «είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις κατά του Μέσι» γιατί «είναι σπουδαίος».Στη συνέχεια έδωσε τα χρυσά μετάλλια στους νικητές Ισπανούς και, όπως φαίνεται, εκτός από τα συγχαρητήρια, είχε να πει δυο κουβέντες με όλους.



Μαζί με τον Ινφαντίνο κράτησαν στα χέρια το χρυσό τρόπαιο για να το παραδώσουν στα χέρια αρχηγού της Ισπανίας.



Λίγο ακόμη και θα «έκλεβε» από τους Ισπανούς τη μεγάλη στιγμή όταν θα σήκωναν το μεγάλο τρόπαιο. Χρειάστηκε η παρέμβαση του Τζιάνι Ινφαντίνο που τον απομάκρυνε από το πλάνο, αν και δεν τα κατάφερε και εντελώς.



