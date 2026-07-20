Μητσοτάκης: Στην πολιτική δεν αρκούν οι σταρ - Το μήνυμα μέσω Μουντιάλ και το σήμα για νέες παροχές

για το εάν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στο μέλλον κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα έρθει και η ώρα γι' αυτό».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα έργα του ΟΑΚΑ, όπου η συνολική παρέμβαση ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ.Όπως σημείωσε, στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο Ελληνικό θα δημιουργηθούν σύντομα νέοι χώροι πρασίνου και αναψυχής, οι οποίοι θα αποδοθούν στους κατοίκους των νοτίων προαστίων.«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΟΑΚΑ, η οποία. Το 2019 όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ξεκινώντας από την επισκευή του κεντρικού στεγάστρου, τη σύμβαση παραχώρησης για το κλειστό του μπάσκετ, ξαναφτιάξαμε όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές, το κολυμβητήριό μας. Το συγκρότημα με τις 12 πισίνες είναι το μεγαλύτερο πια στα Βαλκάνια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και το ποδηλατοδρόμιο, το οποίο και αυτό επισκευάζεται πλήρως. Επίσης, ο περιβάλλοντας χώρος, και αυτός φυτεύεται. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν, αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια, τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου» ανέφερε ο πρωθυπουργός.«Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στο χώρο όπου σήμερα κυριαρχεί το τσιμέντο, ένα καινούργιο πάρκο έτσι ώστε να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια έναν ακόμη χώρο αναψυχής και πρασίνου και να αυξήσουμε συνολικά τους επισκέπτες του χώρου» τόνισε.«Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη χώρα. Το Ελληνικό που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης και πρασίνου που θα δοθούν προς χρήση στους δημότες των νοτιών προαστίων, αλλά όχι μόνο, και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχολικών χώρων. Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" το οποίο πιστεύω πολύ δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες αλλά επισκευάζει και όλα τα μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται έξω από τα σχολεία έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άθλησης και αναψυχής», σημείωσε.Μάλιστα σε ερώτημα