Μητσοτάκης: Στην πολιτική δεν αρκούν οι σταρ - Το μήνυμα μέσω Μουντιάλ και το σήμα για νέες παροχές
Μητσοτάκης: Στην πολιτική δεν αρκούν οι σταρ - Το μήνυμα μέσω Μουντιάλ και το σήμα για νέες παροχές
Ο Μητσοτάκης επιθεώρησε τις εργασίες στο ΟΑΚΑ: Να διαμορφώσουμε έναν νέο χώρο αναψυχής και πρασίνου - «Θα έρθει και η ώρα γι' αυτό», απάντησε για το εάν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στο μέλλον κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση
Μια ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Μουντιάλ, έγινε πολιτικό μήνυμα για το πώς κερδίζονται οι μεγάλες μάχες.
Ο πρωθυπυργός -λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ- βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταξύ άλλων στάθηκε στη νίκη της Ισπανίας, για να υπογραμμίσει ότι όπως στο ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα.
«Η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία», είπε ο πρωθυπουργός στο ERTNEWS.
Και χωρίς να αφήσει το μήνυμα να χαθεί στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, πρόσθεσε: «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βλέπουμε κι
εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων».
Η αναφορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση ανεβάζει σταδιακά στροφές, με το βλέμμα στη νέα πολιτική σεζόν, στη σύνθεση των ψηφοδελτίων και στις μάχες που θα προηγηθούν των εκλογών του 2027.
Στο οικονομικό μέτωπο, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα σήμα συνέχισης των στοχευμένων παρεμβάσεων προς την κοινωνία, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία θα διατηρήσει τη δυναμική της και οι δημοσιονομικοί στόχοι θα συνεχίσουν να επιτυγχάνονται.
«Όσο η οικονομία αποδίδει, όσο οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλοί, όσο πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία», ανέφερε.
Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη ημέρα, δηλώνοντας ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμώντας ότι, όταν ολοκληρωθούν τα έργα και γίνει ο συνολικός απολογισμός, θα διαπιστωθεί πως οι συγκεκριμένοι πόροι έδωσαν «μια τεράστια ώθηση» στην οικονομία.
Ο πρωθυπυργός -λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ- βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταξύ άλλων στάθηκε στη νίκη της Ισπανίας, για να υπογραμμίσει ότι όπως στο ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα.
«Η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία», είπε ο πρωθυπουργός στο ERTNEWS.
Και χωρίς να αφήσει το μήνυμα να χαθεί στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, πρόσθεσε: «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βλέπουμε κι
εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων».
Η αναφορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση ανεβάζει σταδιακά στροφές, με το βλέμμα στη νέα πολιτική σεζόν, στη σύνθεση των ψηφοδελτίων και στις μάχες που θα προηγηθούν των εκλογών του 2027.
Στο οικονομικό μέτωπο, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα σήμα συνέχισης των στοχευμένων παρεμβάσεων προς την κοινωνία, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία θα διατηρήσει τη δυναμική της και οι δημοσιονομικοί στόχοι θα συνεχίσουν να επιτυγχάνονται.
«Όσο η οικονομία αποδίδει, όσο οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλοί, όσο πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία», ανέφερε.
Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη ημέρα, δηλώνοντας ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμώντας ότι, όταν ολοκληρωθούν τα έργα και γίνει ο συνολικός απολογισμός, θα διαπιστωθεί πως οι συγκεκριμένοι πόροι έδωσαν «μια τεράστια ώθηση» στην οικονομία.
Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα έργα του ΟΑΚΑ, όπου η συνολική παρέμβαση ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ.
Όπως σημείωσε, στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο Ελληνικό θα δημιουργηθούν σύντομα νέοι χώροι πρασίνου και αναψυχής, οι οποίοι θα αποδοθούν στους κατοίκους των νοτίων προαστίων.
«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΟΑΚΑ, η οποία ουσιαστικά ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 60 χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 2019 όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ξεκινώντας από την επισκευή του κεντρικού στεγάστρου, τη σύμβαση παραχώρησης για το κλειστό του μπάσκετ, ξαναφτιάξαμε όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές, το κολυμβητήριό μας. Το συγκρότημα με τις 12 πισίνες είναι το μεγαλύτερο πια στα Βαλκάνια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και το ποδηλατοδρόμιο, το οποίο και αυτό επισκευάζεται πλήρως. Επίσης, ο περιβάλλοντας χώρος, και αυτός φυτεύεται. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν, αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια, τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου» ανέφερε ο πρωθυπουργός.
«Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στο χώρο όπου σήμερα κυριαρχεί το τσιμέντο, ένα καινούργιο πάρκο έτσι ώστε να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια έναν ακόμη χώρο αναψυχής και πρασίνου και να αυξήσουμε συνολικά τους επισκέπτες του χώρου» τόνισε.
«Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη χώρα. Το Ελληνικό που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης και πρασίνου που θα δοθούν προς χρήση στους δημότες των νοτιών προαστίων, αλλά όχι μόνο, και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχολικών χώρων. Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" το οποίο πιστεύω πολύ δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες αλλά επισκευάζει και όλα τα μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται έξω από τα σχολεία έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άθλησης και αναψυχής», σημείωσε.
Μάλιστα σε ερώτημα για το εάν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στο μέλλον κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα έρθει και η ώρα γι' αυτό».
Όπως σημείωσε, στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο Ελληνικό θα δημιουργηθούν σύντομα νέοι χώροι πρασίνου και αναψυχής, οι οποίοι θα αποδοθούν στους κατοίκους των νοτίων προαστίων.
«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΟΑΚΑ, η οποία ουσιαστικά ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 60 χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 2019 όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ξεκινώντας από την επισκευή του κεντρικού στεγάστρου, τη σύμβαση παραχώρησης για το κλειστό του μπάσκετ, ξαναφτιάξαμε όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές, το κολυμβητήριό μας. Το συγκρότημα με τις 12 πισίνες είναι το μεγαλύτερο πια στα Βαλκάνια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και το ποδηλατοδρόμιο, το οποίο και αυτό επισκευάζεται πλήρως. Επίσης, ο περιβάλλοντας χώρος, και αυτός φυτεύεται. Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν, αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια, τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου» ανέφερε ο πρωθυπουργός.
«Η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στο χώρο όπου σήμερα κυριαρχεί το τσιμέντο, ένα καινούργιο πάρκο έτσι ώστε να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια έναν ακόμη χώρο αναψυχής και πρασίνου και να αυξήσουμε συνολικά τους επισκέπτες του χώρου» τόνισε.
«Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη χώρα. Το Ελληνικό που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης και πρασίνου που θα δοθούν προς χρήση στους δημότες των νοτιών προαστίων, αλλά όχι μόνο, και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχολικών χώρων. Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" το οποίο πιστεύω πολύ δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες αλλά επισκευάζει και όλα τα μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται έξω από τα σχολεία έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άθλησης και αναψυχής», σημείωσε.
Μάλιστα σε ερώτημα για το εάν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στο μέλλον κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα έρθει και η ώρα γι' αυτό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα