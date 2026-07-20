Οικογένεια έκανε χρυσές διακοπές σε θέρετρο στην Ισπανία και έγινε... καπνός την ώρα της πληρωμής, συνέλαβαν την μητέρα στο αεροδρόμιο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γκραν Κανάρια Ισπανία Σύλληψη Διακοπές

Οικογένεια έκανε χρυσές διακοπές σε θέρετρο στην Ισπανία και έγινε... καπνός την ώρα της πληρωμής, συνέλαβαν την μητέρα στο αεροδρόμιο, δείτε βίντεο

Μια μητέρα από την Ιρλανδία συνελήφθη στο αεροδρόμιο λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε ότι η οικογένειά της άφησε απλήρωτο έναν λογαριασμό 2.400 ευρώ

Οικογένεια έκανε χρυσές διακοπές σε θέρετρο στην Ισπανία και έγινε... καπνός την ώρα της πληρωμής, συνέλαβαν την μητέρα στο αεροδρόμιο, δείτε βίντεο
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Ένα πρωτοφανές περιστατικό απάτης σημειώθηκε σε πολυτελές θέρετρο της Γκραν Κανάρια, όταν τριμελής οικογένεια επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ισπανία αφήνοντας απλήρωτο έναν λογαριασμό ύψους 2.400 ευρώ, έπειτα από διαμονή 11 ημερών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα, όταν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου διαπίστωσαν πως η οικογένεια έκανε check-out χωρίς να εξοφλήσει τη διαμονή της. Αν και κατά την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας είχε δηλωθεί πιστωτική κάρτα ως εγγύηση, η προσπάθεια του προσωπικού να χρεώσει το ποσό απέτυχε.

Παράλληλα, κάθε απόπειρα επικοινωνίας με τους πελάτες στάθηκε άκαρπη, αναγκάζοντας τη διεύθυνση να προσφύγει άμεσα στην αστυνομία. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία.

Η σύλληψη της μητέρας στο αεροδρόμιο

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τη μητέρα στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Γκραν Κανάρια, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής.



Κατά την εξέτασή της, η γυναίκα –ιρλανδικής καταγωγής– ισχυρίστηκε ότι η αποτυχία της συναλλαγής οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα της τραπεζικής της κάρτας, στην οποία δεν είχε πρόσβαση εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, οι δικαιολογίες δεν έπεισαν τις αρχές. Η ύποπτη μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μασπαλόμας με την κατηγορία της απάτης και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή.

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Αυστηρό μήνυμα από τις ισπανικές αρχές

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία των Καναρίων Νήσων διαμήνυσε την αδιάλλακτη στάση της απέναντι σε παρόμοια φαινόμενα:

«Η Εθνική Αστυνομία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία του τουριστικού τομέα των Καναρίων Νήσων, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας του αρχιπελάγους, ενισχύοντας τη συνεργασία με τα ξενοδοχεία για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικής δραστηριότητας που επηρεάζει τη λειτουργία τους. Υπενθυμίζουμε επίσης στους επισκέπτες ότι κάθε προσπάθεια αποφυγής πληρωμής για υπηρεσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί θα αποτελεί αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ποινική ευθύνη».

Το συμβάν στη Γκραν Κανάρια δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ανάλογες υποθέσεις που προβληματίζουν τις ευρωπαϊκές αρχές.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, μια οκταμελής οικογένεια στην Ουαλία κατηγορήθηκε ότι αποχώρησε από το ιταλικό εστιατόριο στο Πορτ Τάλμποτ χωρίς να εξοφλήσει λογαριασμό 380 ευρώ. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον επτά επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για τη συγκεκριμένη ομάδα.
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