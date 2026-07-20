Les Bureaux du Cœur: Πώς τα γραφεία εταιρειών στη Γαλλία μετατρέπονται σε καταφύγια για τους άστεγους
Les Bureaux du Cœur: Πώς τα γραφεία εταιρειών στη Γαλλία μετατρέπονται σε καταφύγια για τους άστεγους
Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης για ευάλωτα άτομα με 400 εθελοντές, 390 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και 44 υποκαταστήματα σε Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Με σύνθημα «ανοίξτε τα γραφεία σας το βράδυ» (Le soir, ouvrez vos bureaux!) η γαλλική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Les Bureaux du Cœur» (Τα Γραφεία της Καρδιάς) επιδιώκει να επιλύσει το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν στη Γαλλία περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται άποροι φοιτητές, γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και γενικότερα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει τόσο όσους κοιμούνται στους δρόμους (περίπου 30.000 άτομα) όσο και όσους στεγάζονται προσωρινά σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης ή κέντρα υποδοχής.
Η ΜΚΟ «Les Bureaux du Cœur» προσφέρει μια αξιοπρεπή στέγη σε άτομα που ζουν στο δρόμο μέσα στα γραφεία των επιχειρήσεων που είναι άδεια τις νύχτες και τα Σαββατοκύριακα. Η φιλοξενία είναι προσωρινή και έχει διάρκεια από τρεις μέχρι έξι μήνες. Η ίδρυση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ήταν ιδέα του επιχειρηματία Pierre-Yves Loaëc, ιδιοκτήτη εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ και επικοινωνίας με έδρα τη Νάντη. Όπως αποκάλυψε ο 50χρονος άνδρας τον περασμένο Δεκέμβριο σε συνέντευξή του στην Libération η ιδέα για την δημιουργία της οργάνωσης Les Bureaux du Cœur γεννήθηκε στο μυαλό του το 2018, μετά από ένα βράδυ στο σπίτι φίλων, όπου φιλοξενούσαν έναν μετανάστη. Καθώς έφευγαν από το φιλικό δείπνο, η σύζυγός του εξέφρασε την επιθυμία να φιλοξενήσουν και οι ίδιοι ένα ευάλωτο άτομο στο δικό τους σπίτι. Τότε εκείνος της απάντησε: «Γιατί όχι στο γραφείο;».
Σε πρόσφατο αφιέρωμα στην οργάνωση Les Bureaux du Cœur η εφημερίδα La Provence περιγράφει πώς τα γραφεία των εταιρειών μετατρέπονται σε ξενώνες φιλοξενίας κάθε βράδυ γύρω στις έξι. Οι εργαζόμενοι φεύγουν για το σπίτι αλλά τα φώτα παραμένουν αναμμένα, το ίδιο και η θέρμανση. Χάρη στην αλληλεγγύη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων οι άνθρωποι που εισέρχονται στα γραφεία για να περάσουν με ασφάλεια τη νύχτα βρίσκουν έναν καναπέ - κρεβάτι, ζεστό νερό και, επίσης, έχουν πρόσβαση σε μια μικρή κουζίνα. Δεν κοιμούνται στο δρόμο και τους προσφέρεται μια αξιοπρεπή ζωή ενώ πολλοί εξ αυτών κατά την διάρκεια της μέρας αναζητούν εργασία.
Οι εθελοντές της οργάνωσης βοηθούν τους εργαζόμενους να συνηθίσουν στην ιδέα πως οι άστεγοι χρησιμοποιούν τα γραφεία τους τις νύχτες ενώ ταυτόχρονα εθελοντές και εργαζόμενοι συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο, όπως για παράδειγμα τους βοηθούν στην προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας. Το αποτέλεσμα μάλλον δικαιώνει την οργάνωση αφού το 80% των φιλοξενούμενων συνήθως μέσα σε έξι μήνες βρίσκει εργασία και μόνιμη στέγη.
Η μη κερδοσκοπική οργάνωση για την στήριξη των αστέγων, ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή μέχρι να βρουν στέγη και εργασία, έχει παρουσία, εκτός από τη Νάντη, σε 40 πόλεις της Γαλλίας με συνολικά 390 εταιρείας να συνεργάζονται με τα «Γραφεία της Καρδιάς». Η οργάνωση της Μασσαλίας είναι ενεργή με οκτώ συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οκτώ εθελοντές, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την επιτυχία του εγχειρήματος, αφού οι εθελοντές καθοδηγούν και συμβουλεύουν τις εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν τα γραφεία τους για τους άστεγους.
Η φιλοδοξία της οργάνωσης Les Bureaux du Cœur είναι μέχρι το 2029 να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμά της μέχρι 1.000 επιχειρήσεις. «Όσες περισσότερες εταιρείες συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας, τόσο πιο εύκολο είναι να προσελκύσουμε και άλλες», δήλωσε η Αλιζέ Τουαζόν, εθελόντρια στην οργάνωση της Μασσαλίας. Η οργάνωση διαθέτει συνολικά 400 εθελοντές ενώ η δράση της έχει επεκταθεί και εκτός γαλλικού εδάφους με παραρτήματα στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ελβετία.
Η ΜΚΟ «Les Bureaux du Cœur» προσφέρει μια αξιοπρεπή στέγη σε άτομα που ζουν στο δρόμο μέσα στα γραφεία των επιχειρήσεων που είναι άδεια τις νύχτες και τα Σαββατοκύριακα. Η φιλοξενία είναι προσωρινή και έχει διάρκεια από τρεις μέχρι έξι μήνες. Η ίδρυση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ήταν ιδέα του επιχειρηματία Pierre-Yves Loaëc, ιδιοκτήτη εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ και επικοινωνίας με έδρα τη Νάντη. Όπως αποκάλυψε ο 50χρονος άνδρας τον περασμένο Δεκέμβριο σε συνέντευξή του στην Libération η ιδέα για την δημιουργία της οργάνωσης Les Bureaux du Cœur γεννήθηκε στο μυαλό του το 2018, μετά από ένα βράδυ στο σπίτι φίλων, όπου φιλοξενούσαν έναν μετανάστη. Καθώς έφευγαν από το φιλικό δείπνο, η σύζυγός του εξέφρασε την επιθυμία να φιλοξενήσουν και οι ίδιοι ένα ευάλωτο άτομο στο δικό τους σπίτι. Τότε εκείνος της απάντησε: «Γιατί όχι στο γραφείο;».
Σε πρόσφατο αφιέρωμα στην οργάνωση Les Bureaux du Cœur η εφημερίδα La Provence περιγράφει πώς τα γραφεία των εταιρειών μετατρέπονται σε ξενώνες φιλοξενίας κάθε βράδυ γύρω στις έξι. Οι εργαζόμενοι φεύγουν για το σπίτι αλλά τα φώτα παραμένουν αναμμένα, το ίδιο και η θέρμανση. Χάρη στην αλληλεγγύη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων οι άνθρωποι που εισέρχονται στα γραφεία για να περάσουν με ασφάλεια τη νύχτα βρίσκουν έναν καναπέ - κρεβάτι, ζεστό νερό και, επίσης, έχουν πρόσβαση σε μια μικρή κουζίνα. Δεν κοιμούνται στο δρόμο και τους προσφέρεται μια αξιοπρεπή ζωή ενώ πολλοί εξ αυτών κατά την διάρκεια της μέρας αναζητούν εργασία.
Οι εθελοντές της οργάνωσης βοηθούν τους εργαζόμενους να συνηθίσουν στην ιδέα πως οι άστεγοι χρησιμοποιούν τα γραφεία τους τις νύχτες ενώ ταυτόχρονα εθελοντές και εργαζόμενοι συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο, όπως για παράδειγμα τους βοηθούν στην προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας. Το αποτέλεσμα μάλλον δικαιώνει την οργάνωση αφού το 80% των φιλοξενούμενων συνήθως μέσα σε έξι μήνες βρίσκει εργασία και μόνιμη στέγη.
Η οργάνωση «Les Bureaux du Cœur» έχει παρουσία σε 40 πόλεις της Γαλλίας
Η μη κερδοσκοπική οργάνωση για την στήριξη των αστέγων, ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή μέχρι να βρουν στέγη και εργασία, έχει παρουσία, εκτός από τη Νάντη, σε 40 πόλεις της Γαλλίας με συνολικά 390 εταιρείας να συνεργάζονται με τα «Γραφεία της Καρδιάς». Η οργάνωση της Μασσαλίας είναι ενεργή με οκτώ συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οκτώ εθελοντές, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την επιτυχία του εγχειρήματος, αφού οι εθελοντές καθοδηγούν και συμβουλεύουν τις εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν τα γραφεία τους για τους άστεγους.
Η φιλοδοξία της οργάνωσης Les Bureaux du Cœur είναι μέχρι το 2029 να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμά της μέχρι 1.000 επιχειρήσεις. «Όσες περισσότερες εταιρείες συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας, τόσο πιο εύκολο είναι να προσελκύσουμε και άλλες», δήλωσε η Αλιζέ Τουαζόν, εθελόντρια στην οργάνωση της Μασσαλίας. Η οργάνωση διαθέτει συνολικά 400 εθελοντές ενώ η δράση της έχει επεκταθεί και εκτός γαλλικού εδάφους με παραρτήματα στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ελβετία.
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