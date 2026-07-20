Υψηλός κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές, σε «κίτρινο» συναγερμό και η Αττική
Υψηλός κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές, σε «κίτρινο» συναγερμό και η Αττική
Υψηλός κίνδυνος για φωτιές τη Δευτέρα 20/7 σε 15 περιοχές - Σημειώνεται ότι από σήμερα ξεκινά και τριήμερος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τους 43 βαθμούς
Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο είναι:
-Αττική,
-Εύβοια,
-Βοιωτία,
-Φθιώτιδα
-Μαγνησία
-Αργολίδα,
-Κορινθία,
-Λακωνία,
-Αιτωλοακαρνανία
-Άρτα,
-Πρέβεζα,
-Θεσπρωτία,
-Κιλκίς,
-Νησιά Ιονίου,
-Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο είναι:
-Αττική,
-Εύβοια,
-Βοιωτία,
-Φθιώτιδα
-Μαγνησία
-Αργολίδα,
-Κορινθία,
-Λακωνία,
-Αιτωλοακαρνανία
-Άρτα,
-Πρέβεζα,
-Θεσπρωτία,
-Κιλκίς,
-Νησιά Ιονίου,
-Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Δευτέρα 20/07— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε:
📍 #Αττική #Εύβοια #Βοιωτία #Φθιώτιδα #Μαγνησία
📍 #Αργολίδα #Κορινθία #Λακωνία
📍 #Αιτωλοακαρνανία #Άρτα #Πρέβεζα #Θεσπρωτία
📍 #Κιλκίς
📍 νησιά #Ιονίου
📍 νησιά #Ανατολικού_Αιγαίου
📍 περιοχές… pic.twitter.com/2EuCklK196
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
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