Ιστορική φωτογραφία από το γεύμα που απολάμβαναν οι επιβάτες τη «χρυσή εποχή» της Ολυμπιακής
ΕΛΛΑΔΑ
Ολυμπιακή

Ιστορική φωτογραφία από το γεύμα που απολάμβαναν οι επιβάτες τη «χρυσή εποχή» της Ολυμπιακής

Το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα γεύματα που προσφέρονταν στους επιβάτες της Ολυμπιακής, θυμίζοντας την εποχή που η αεροπορική εταιρεία του Αριστοτέλη Ωνάση ξεχώριζε για την ποιότητα και την εμπειρία του ταξιδιού

Ιστορική φωτογραφία από το γεύμα που απολάμβαναν οι επιβάτες τη «χρυσή εποχή» της Ολυμπιακής
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Μια φωτογραφία γεμάτη νοσταλγία για τη «χρυσή εποχή» της ελληνικής αεροπορίας δημοσίευσε το Studio Κλεισθένης, παρουσιάζοντας ένα από τα χαρακτηριστικά γεύματα που προσέφερε η Ολυμπιακή Αεροπορία στους επιβάτες της.

Στη σχετική ανάρτηση αναφέρεται: «Το γνωστό φαγητό μεταξύ πολλών άλλων, που πρόσφερε η Ολυμπιακή Αεροπορία κάποτε στους ταξιδιώτες», μια εικόνα που ξύπνησε αναμνήσεις σε όσους είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν με την αεροπορική εταιρεία.



Ο Κλεισθένης υπήρξε ο αποκλειστικός φωτογράφος της εταιρείας ήδη από την εποχή που ο Αριστοτέλης Ωνάσης δημιούργησε την Ολυμπιακή Αεροπορία, καταγράφοντας επί δεκαετίες την εξέλιξή της μέσα από τον φωτογραφικό του φακό.

Στο πλούσιο αρχείο του περιλαμβάνονται φωτογραφίες από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα του στόλου, τις εμβληματικές στολές των αεροσυνοδών και του ιπτάμενου προσωπικού, αλλά και από το αεροδρόμιο της Αθήνας σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξής του, από την κατασκευή των εγκαταστάσεων μέχρι τηλεοπτικές παραγωγές, εκδηλώσεις και σημαντικές στιγμές που σημάδεψαν την ιστορία της Ολυμπιακής.



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