Συγκλονιστική στιγμή: Ο Μέσι έβαλε τα κλάματα μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής που φώναζε το όνομα του, βίντεο
Συγκλονιστική στιγμή: Ο Μέσι έβαλε τα κλάματα μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής που φώναζε το όνομα του, βίντεο
Ο μεγάλος σταρ της Αργεντινής δεν άντεξε, όταν γνώρισε την αποθέωση και, μόλις παρέλαβε το μετάλλιό του από τον Ντόναλντ Τραμπ, λύγισε από τη συγκίνηση
Ο Λίο Μέσι δεν άντεξε, λύγισε.
Ο σούπερ σταρ της Αργεντινής, ο φυσικός της ηγέτης είχε μόλις παραλάβει το μετάλλιο των φιναλίστ. Το ασημένιο, που κρέμασε στο στήθος του, για την παρουσία της ομάδας του στον τελικό του Μουντιάλ.
Ο Μέσι άκουσε το γήπεδο να τον αποθεώνει, με τους Αργεντίνους οπαδούς κυρίως να μην σταματούν.
Δεν άντεξε. Λύγισε. Ξέσπασε σε κλάματα, που όσο περνούσαν τα λεπτά γίνονταν ακόμα περισσότερα.
Ο Μέσι, που δεν είχε αντέξει και είχε ξεσπάσει σε κλάματα και μετά την πρόκριση της Αργεντινής στο ματς με την Αίγυπτο. Τότε ήταν για χαρά.
Ο σούπερ σταρ της Αργεντινής, ο φυσικός της ηγέτης είχε μόλις παραλάβει το μετάλλιο των φιναλίστ. Το ασημένιο, που κρέμασε στο στήθος του, για την παρουσία της ομάδας του στον τελικό του Μουντιάλ.
Ο Μέσι άκουσε το γήπεδο να τον αποθεώνει, με τους Αργεντίνους οπαδούς κυρίως να μην σταματούν.
Δεν άντεξε. Λύγισε. Ξέσπασε σε κλάματα, που όσο περνούσαν τα λεπτά γίνονταν ακόμα περισσότερα.
Ο Μέσι, που δεν είχε αντέξει και είχε ξεσπάσει σε κλάματα και μετά την πρόκριση της Αργεντινής στο ματς με την Αίγυπτο. Τότε ήταν για χαρά.
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