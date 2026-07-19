Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο για την επιστροφή των σορών στη Μολδαβία, αύριο θα επιχειρήσουν οι γιατροί να ξυπνήσουν την 7χρονη
Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο για την επιστροφή των σορών στη Μολδαβία, αύριο θα επιχειρήσουν οι γιατροί να ξυπνήσουν την 7χρονη
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη η θεία που θα αναλάβει την κηδεμονία του παιδιού - Η μητέρα, ο πατέρας και η αδερφή του παιδιού σκοτώθηκαν όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο στη Χαλκιδική
Στη Θεσσαλονίκη έφτασε αεροπορικώς σήμερα το πρωί η θεία της 7χρονης που επέζησε από το φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε (15/7) στην Χαλκιδική και είχε ως αποτέλεσμα να ξεκληριστεί η οικογένειά της και να χάσει τους γονείς της και την 6 μηνών αδερφή της.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκης και δικηγόρος κ. Γιώργος Παλάζης «σήμερα παρέλαβα στις 11.20 από το αεροδρόμιο την αδερφή της θανούσης, την Άννα Κατσιούρ, η οποία και θα αναλάβει την κηδεμονία της μικρής».
Αύριο το πρωί (20/7), σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παλάζης, οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 7χρονη Πατρίτσια, «θα την ξυπνήσουν και για πρώτη φορά θα πάει η θεία της να τη δει».
Την ίδια ώρα, ο κ. Παλάζης μαζί με τον Γενικό Πρόξενο της Μολδαβίας από την Αθήνα θα επισκεφτούν αύριο στις 10 το πρωί τη Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να τακτοποιηθούν τα απαραίτητα έγγραφα και να προχωρήσει ο επαναπατρισμός των σορών, δηλαδή του 35χρονου πατέρα, της 28χρονης μητέρας και του 6 μηνών βρέφους.
«Με ειδοποίησε η Πρεσβεία να πάω στη Διεύθυνση Υγιεινής προκειμένου να δω τι γίνεται με όλη αυτή την διαδικασία» είπε ο κ. Παλάζης.
Ο αδόκητος χαμός τριών μελών της οικογένειας από τη Μολδαβία, συνεπεία της σφοδρής σύγκρουσης του ΙΧ αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η οικογένεια με ένα βυτιοφόρο, συγκλόνισε την κοινωνία της Ελλάδας ενώ μάλιστα φέρεται να ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους πολίτες κατέθεσαν χρήματα, προκειμένου να συλλεχθεί το χρηματικό ποσό που απαιτείται για τον επαναπατρισμό των τριών σορών. Η υπόθεση αυτή φέρεται να έχει προκαλέσει μια αναταραχή στο εσωτερικό της Μολδαβίας καθώς φέρεται να υπήρξαν καταγγελίες περί πλαστού εράνου.
Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια από τη Μολδαβία πραγματοποιούσε διακοπές στην Χαλκιδική όταν την περασμένη Τετάρτη (15/7) το ΙΧ αυτοκίνητο τους συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου- Αγίου Νικολάου. Η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος άφησαν επιτόπου την τελευταία τους πνοή ενώ ο 35χρονος πατέρας πέθανε λίγες ώρες μετά στο νοσοκομείου Πολυγύρου. Η 7χρονη Πατρίτσια διακομίστηκε σοβαρότατα τραυματισμένη από το ίδιο νοσοκομείο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του «Ιπποκρατείου» νοσοκομείου.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκης και δικηγόρος κ. Γιώργος Παλάζης «σήμερα παρέλαβα στις 11.20 από το αεροδρόμιο την αδερφή της θανούσης, την Άννα Κατσιούρ, η οποία και θα αναλάβει την κηδεμονία της μικρής».
Αύριο το πρωί (20/7), σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παλάζης, οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 7χρονη Πατρίτσια, «θα την ξυπνήσουν και για πρώτη φορά θα πάει η θεία της να τη δει».
Την ίδια ώρα, ο κ. Παλάζης μαζί με τον Γενικό Πρόξενο της Μολδαβίας από την Αθήνα θα επισκεφτούν αύριο στις 10 το πρωί τη Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να τακτοποιηθούν τα απαραίτητα έγγραφα και να προχωρήσει ο επαναπατρισμός των σορών, δηλαδή του 35χρονου πατέρα, της 28χρονης μητέρας και του 6 μηνών βρέφους.
«Με ειδοποίησε η Πρεσβεία να πάω στη Διεύθυνση Υγιεινής προκειμένου να δω τι γίνεται με όλη αυτή την διαδικασία» είπε ο κ. Παλάζης.
Ο αδόκητος χαμός τριών μελών της οικογένειας από τη Μολδαβία, συνεπεία της σφοδρής σύγκρουσης του ΙΧ αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η οικογένεια με ένα βυτιοφόρο, συγκλόνισε την κοινωνία της Ελλάδας ενώ μάλιστα φέρεται να ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους πολίτες κατέθεσαν χρήματα, προκειμένου να συλλεχθεί το χρηματικό ποσό που απαιτείται για τον επαναπατρισμό των τριών σορών. Η υπόθεση αυτή φέρεται να έχει προκαλέσει μια αναταραχή στο εσωτερικό της Μολδαβίας καθώς φέρεται να υπήρξαν καταγγελίες περί πλαστού εράνου.
Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια από τη Μολδαβία πραγματοποιούσε διακοπές στην Χαλκιδική όταν την περασμένη Τετάρτη (15/7) το ΙΧ αυτοκίνητο τους συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου- Αγίου Νικολάου. Η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος άφησαν επιτόπου την τελευταία τους πνοή ενώ ο 35χρονος πατέρας πέθανε λίγες ώρες μετά στο νοσοκομείου Πολυγύρου. Η 7χρονη Πατρίτσια διακομίστηκε σοβαρότατα τραυματισμένη από το ίδιο νοσοκομείο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του «Ιπποκρατείου» νοσοκομείου.
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