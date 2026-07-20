Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για το flyover
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για το flyover

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων

Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για το flyover
Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί σήμερα (20/7) κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στη Θεσσαλονίκη στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

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